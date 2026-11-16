Prima pagină » Actualitate » ÎCCJ a respins definitiv cererea de revizuire în dosarul Cristi Danileț. Cum motivează instanța

ÎCCJ a respins definitiv cererea de revizuire în dosarul Cristi Danileț. Cum motivează instanța

ÎCCJ a respins definitiv cererea de revizuire în dosarul Cristi Danileț. Cum motivează instanța
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, luni, cererea de revizuire formulată în baza hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza Cristi Danileț împotriva României. Decizia a fost pronunțată de Completul de 5 judecători în materie civilă și este definitivă, transmite instanța.

Cererea de revizuire a fost întemeiată pe hotărârea Marii Camere a CEDO din 15 decembrie 2025, prin care au fost stabilite criterii privind libertatea de exprimare a judecătorilor.

Cum explică ICCJ respingerea cererii fostului judecător

Cererea a fost formulată în temeiul articolului 509 alineatul (1) punctul 10 din Codul de procedură civilă, care permite revizuirea unei hotărâri judecătorești în anumite condiții excepționale, după ce CEDO constată încălcarea unor drepturi sau libertăți fundamentale, potrivit comunicatului transmis de Înalta Curte.

PICCJ

Completul de 5 judecători a considerat că nu este îndeplinită condiția existenței unor consecințe grave care să continue să se producă asupra situației reclamantului.

În comunicatul de presă transmis luni, ÎCCJ subliniază că respingerea cererii nu pune în discuție constatarea făcută de instanța europeană, ci vizează exclusiv îndeplinirea condițiilor legale excepționale necesare pentru revizuirea unei hotărâri judecătorești definitive.

Sancțiunea disciplinară a avut efecte limitate

Potrivit ÎCCJ, nu a fost îndeplinită condiția existenței unor consecințe grave care să continue să se producă în prezent asupra situației revizuentului. Instanța a avut în vedere faptul că sancțiunea disciplinară aplicată, respectiv reducerea cu 5% a indemnizației timp de două luni, a avut efecte limitate, care s-au încheiat la scurt timp după pronunțare. Ulterior, sancțiunea a fost radiată de drept.

De asemenea, ÎCCJ a reținut că hotărârea contestată nu a influențat soluțiile pronunțate în alte dosare referitoare la răspunderea disciplinară a revizuentului. Judecătorii au mai subliniat că hotărârea Marii Camere a CEDO este obligatorie pentru statul român și toate autoritățile sale, inclusiv instanțele judecătorești.

Astfel, standardele stabilite de Curtea Europeană privind libertatea de exprimare a magistraților trebuie aplicate de autoritățile administrative și judiciare din România.

Fostul judecător a fost exclus din magistratură

Cristi Danileț, fost judecător la Tribunalul Cluj, a dat statul în judecată la CEDO. Motivul a fost că, în ianuarie 2019. acesta a primit prima sancțiune disciplinară pentru criticile făcute pe Facebook la adresa PSD și a statului de drept. Danileț a susținut că sancțiunea i-a încălcat dreptul la libera exprimare și i-a afectat reputația profesională.

În octombrie 2021, CEDO a cerut Guvernului României să răspundă dacă sancțiunea a constituit o ingerință nelegală în libertatea de exprimare sau dreptul la viață privată. De adăugat că Cristi Danileţ a mai primit o sancțiune din partea Secţiei pentru judecători a CSM, în luna decembrie 2021, fiind ulterior exclus din magistratură.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERIUn cetățean român, la un pas de a conduce o regiune pro-rusă din Republica Moldova – Găgăuzia. Cine sunt candidații care intră în turul al II-lea pentru funcția de bașcan
14:30
Un cetățean român, la un pas de a conduce o regiune pro-rusă din Republica Moldova – Găgăuzia. Cine sunt candidații care intră în turul al II-lea pentru funcția de bașcan
TEHNOLOGIEMesajele pe WhatsApp se schimbă pentru totdeauna: Ce se întâmplă, acum, dacă apeși lung pe butonul „trimite”
14:18
Mesajele pe WhatsApp se schimbă pentru totdeauna: Ce se întâmplă, acum, dacă apeși lung pe butonul „trimite”
EXCLUSIV„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 16 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, George Simion, detalii despre mitinguri și viitorul politic al lui Călin Georgescu
14:15
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 16 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, George Simion, detalii despre mitinguri și viitorul politic al lui Călin Georgescu
ECONOMIEBanca Națională a României a majorat estimarea de inflație la 7,4% pentru finalul lui 2026. Companiile și populația, sub presiunea scumpirilor. Ce arată raportul prezentat de Mugur Isărescu
14:11
Banca Națională a României a majorat estimarea de inflație la 7,4% pentru finalul lui 2026. Companiile și populația, sub presiunea scumpirilor. Ce arată raportul prezentat de Mugur Isărescu
OPINIEPrimarii din Berceni şi Snagov cred că alegerile în PNL ar trebui să aibă loc de jos în sus. Întâi să fie la nivel local şi judeţean şi apoi să fie aleasă conducerea naţională
14:11
Primarii din Berceni şi Snagov cred că alegerile în PNL ar trebui să aibă loc de jos în sus. Întâi să fie la nivel local şi judeţean şi apoi să fie aleasă conducerea naţională
DOCUMENTE OFICIALESe pregătește marea reformă a companiilor de stat. Vicepremierul Marian Neacșu: Guvernul taie în carne vie
14:05
Se pregătește marea reformă a companiilor de stat. Vicepremierul Marian Neacșu: Guvernul taie în carne vie
Mediafax
Maghiarii din România, în fața unei schimbări ISTORICE
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
BREAKING | Andreea Pirui a fost prinsă! Unde se ascundea fosta concurentă de la Puterea Dragostei
Prosport.ro
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Adevarul
Europa, lăsată pe dinafară la negocierile de pace. Ce îi lipsește UE ca să conteze în discuțiile despre Ucraina
Mediafax
A SPART un perete în timp ce renova casa și a descoperit o BISERICĂ VECHE de 500 de ani
Click
Nick Rădoi, primele declarații după moartea Mădălinei Apostol: „Am reușit să zâmbesc din nou”. Nepoata lui își petrece luna de miere în Mexic
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Cancan.ro
Unde au fost 'abandonați' Ian și Mira, după ultimul bonfire. Au fost dați afară de la Insula Iubirii după ce producătorii au aflat adevărul despre ei
Ce se întâmplă doctore
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Gladys West, matematiciana care a contribuit la dezvoltarea GPS-ului, deși lumea i-a cunoscut numele abia la bătrânețe
Mediafax Italia
Poți cumpăra insula asta la preț de apartament! Are vilă de lux, piscină și plajă proprie...
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
RĂZBOICel mai mare bombardament lansat de Ucraina asupra Rusiei de la începerea războiului: Ce ținte au vizat cele 1.336 de drone ucrainene în atacul de noaptea trecută
14:26
Cel mai mare bombardament lansat de Ucraina asupra Rusiei de la începerea războiului: Ce ținte au vizat cele 1.336 de drone ucrainene în atacul de noaptea trecută
NEWS ALERTContestația DIICOT la plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Gerogescu a fost înregistrată de Curtea de Apel București. Libertatea fostului candidat se dezbate în 20 noiembrie
14:24
Contestația DIICOT la plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Gerogescu a fost înregistrată de Curtea de Apel București. Libertatea fostului candidat se dezbate în 20 noiembrie
FLASH NEWSO navă cargo plecată din România se scufundă în Marea Neagră. Operațiune de salvare în largul Bulgariei. La bord sunt 12 marinari
13:57
O navă cargo plecată din România se scufundă în Marea Neagră. Operațiune de salvare în largul Bulgariei. La bord sunt 12 marinari
MILITARUE aprobă un nou ajutor financiar masiv acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. Este cea mai mare tranșă unică acordată Kievului de către blocul comunitar
13:48
UE aprobă un nou ajutor financiar masiv acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. Este cea mai mare tranșă unică acordată Kievului de către blocul comunitar
ULTIMA ORĂDolarul a stabilit un nou record pentru 2026. Patru zile de creștere consecutivă l-au apropiat de pragul psihologic de 4,9 lei. Ce se întâmplă cu euro
13:29
Dolarul a stabilit un nou record pentru 2026. Patru zile de creștere consecutivă l-au apropiat de pragul psihologic de 4,9 lei. Ce se întâmplă cu euro
CONTROVERSĂCe riscă Bolojan după ce a folosit ofițerii și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru a escorta invitați de la aeroport la hotel. Ce spune legea și cine poate beneficia de serviciile SPP
13:23
Ce riscă Bolojan după ce a folosit ofițerii și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru a escorta invitați de la aeroport la hotel. Ce spune legea și cine poate beneficia de serviciile SPP

Cele mai noi

Trimite acest link pe