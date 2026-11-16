Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, luni, cererea de revizuire formulată în baza hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza Cristi Danileț împotriva României. Decizia a fost pronunțată de Completul de 5 judecători în materie civilă și este definitivă, transmite instanța.

Cererea de revizuire a fost întemeiată pe hotărârea Marii Camere a CEDO din 15 decembrie 2025, prin care au fost stabilite criterii privind libertatea de exprimare a judecătorilor.

Cum explică ICCJ respingerea cererii fostului judecător

Cererea a fost formulată în temeiul articolului 509 alineatul (1) punctul 10 din Codul de procedură civilă, care permite revizuirea unei hotărâri judecătorești în anumite condiții excepționale, după ce CEDO constată încălcarea unor drepturi sau libertăți fundamentale, potrivit comunicatului transmis de Înalta Curte.

Completul de 5 judecători a considerat că nu este îndeplinită condiția existenței unor consecințe grave care să continue să se producă asupra situației reclamantului.

În comunicatul de presă transmis luni, ÎCCJ subliniază că respingerea cererii nu pune în discuție constatarea făcută de instanța europeană, ci vizează exclusiv îndeplinirea condițiilor legale excepționale necesare pentru revizuirea unei hotărâri judecătorești definitive.

Sancțiunea disciplinară a avut efecte limitate

Potrivit ÎCCJ, nu a fost îndeplinită condiția existenței unor consecințe grave care să continue să se producă în prezent asupra situației revizuentului. Instanța a avut în vedere faptul că sancțiunea disciplinară aplicată, respectiv reducerea cu 5% a indemnizației timp de două luni, a avut efecte limitate, care s-au încheiat la scurt timp după pronunțare. Ulterior, sancțiunea a fost radiată de drept.

De asemenea, ÎCCJ a reținut că hotărârea contestată nu a influențat soluțiile pronunțate în alte dosare referitoare la răspunderea disciplinară a revizuentului. Judecătorii au mai subliniat că hotărârea Marii Camere a CEDO este obligatorie pentru statul român și toate autoritățile sale, inclusiv instanțele judecătorești.

Astfel, standardele stabilite de Curtea Europeană privind libertatea de exprimare a magistraților trebuie aplicate de autoritățile administrative și judiciare din România.

Fostul judecător a fost exclus din magistratură

Cristi Danileț, fost judecător la Tribunalul Cluj, a dat statul în judecată la CEDO. Motivul a fost că, în ianuarie 2019. acesta a primit prima sancțiune disciplinară pentru criticile făcute pe Facebook la adresa PSD și a statului de drept. Danileț a susținut că sancțiunea i-a încălcat dreptul la libera exprimare și i-a afectat reputația profesională.

În octombrie 2021, CEDO a cerut Guvernului României să răspundă dacă sancțiunea a constituit o ingerință nelegală în libertatea de exprimare sau dreptul la viață privată. De adăugat că Cristi Danileţ a mai primit o sancțiune din partea Secţiei pentru judecători a CSM, în luna decembrie 2021, fiind ulterior exclus din magistratură.