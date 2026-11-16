Mesajele pe WhatsApp se schimbă pentru totdeauna: Ce se întâmplă, acum, dacă apeși lung pe butonul „trimite”

Aplicația WhatsApp introduce mesaje text care se autodistrug după ce sunt citite doar o singură dată.

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WhatsApp și-a actualizat versiunea beta pentru Android și a introdus mesaje care pot fi vizualizate o singură dată, aceasta fiind o extindere a unei funcționalități deja existente în aplicație pentru fotografii, videoclipuri și mesaje vocale, scrie El Economista.

Această opțiune dezvoltă o funcție pe care platforma de mesagerie instantanee, deținută de Meta, o oferă pentru conținutul multimedia încă din 2023. În acest caz, imaginile, videoclipurile și mesajele vocale dispar automat după ce sunt vizualizate sau ascultate.

La ora actuală, acest format de „vizualizare unică” este extins și la mesajele text, după cum relatează publicația specializată WaBetaInfo, care a avut acces la această nouă opțiune în versiunea beta 2.26.45.6 a aplicației pentru Android.

Pentru a trimite un mesaj cu vizualizare unică, se scrie textul dorit și se apasă lung pe butonul de trimitere. Apoi, se selectează opțiunea „Vizualizare unică”. La prima utilizare a acestei funcții, va apărea o notificare care explică modul în care funcționează. Poți apăsa pe „OK” pentru a confirma și a trimite mesajul.

La fel ca în cazul imaginilor, videoclipurilor sau mesajelor vocale, imediat ce destinatarul accesează mesajul, acesta se deschide într-un ecran separat, unde poate fi citit. Mesajul este apoi marcat ca „deschis”, iar expeditorul primește o notificare în acest sens. Odată ce ecranul respectiv este închis, mesajul nu mai este disponibil sau vizibil pentru niciuna dintre părți.

Mai mult, WhatsApp blochează realizarea de capturi de ecran sau înregistrări ale ecranului în timp ce mesajul este vizualizat. Destinatarul nu poate copia, redirecționa sau salva textul. Această funcție este concepută pentru partajarea informațiilor sensibile care trebuie vizualizate o singură dată, punând accentul, în primul rând, pe confidențialitate și securitate în cadrul platformei de mesagerie.

De asemenea, WhatsApp va continua să extindă disponibilitatea acestei funcții către mai multe conturi în săptămânile următoare. Cu toate acestea, nu este încă stabilit clar momentul în care va fi disponibilă pentru toți utilizatorii, în versiunea finală a aplicației.