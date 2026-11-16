Cel mai mare bombardament lansat de Ucraina asupra Rusiei de la începerea războiului: Ce ținte au vizat cele 1.336 de drone ucrainene în atacul de noaptea trecută

În noaptea dintre 15 și 16 noiembrie, Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone de luptă asupra Federației Ruse de la începerea războiului la scară largă. 1.336 de drone ucrainene în total au lovit în 16 regiuni ale Rusiei.

Kievul bate recordul stabilit la atacul anterior – 1.254 de drone pe 29 octombrie 2026, potrivit NBC News. Din vară, atacurile ucrainene cu drone fabricate în Occident și în țară s-au intensificat ca amploare și frecvență

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Pe de altă parte, Ministerul rus al Apărării susține că mare parte din dronele ucrainene au fost interceptate deasupra Crimeii, peninsula anexată din 2014 de către ruși, precum și deasupra apelor Mării Negre și Mării Azov.

A fost vizat inclusiv Podul Kerci care leagă Crimeea de Rusia. Serghei Aksionov, guvernatorul pro-rus al Crimeii, a declarat că Ucraina a bombardat podul rutier și feroviar, considerat cel mai lung din Europa.

În ciuda numărului masiv de drone, Kremlinul susține că pagubele provocate de acestea sunt minore. Circulația rutieră pe Podul Kerci a fost suspendată temporar pentru a fi efectuate reparații, dar traficul feroviar a decurs normal, a transmis Ministerul Transporturilor din Rusia, potrivit TVP World.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că atacurile cu drone au scos din funcțiune 55% din capacitățile de rafinare petrolieră ale Rusiei.

Sursa Foto: Armata Ucrainei