Bianca DogaruLuiza Dobrescu
07 dec. 2025, 07:00, Actualitate
Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 35.000 de persoane au votat deja
Secţiile de vot se deschid duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. În aceeași zi cu alegerile parţiale din Capitală se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău.
Actualizări
13:10

UPDATE: 38.403 de persoane au votat până la ora 13:00

Până la ora 13:00, au votat 38.403 de alegători, reprezentând 10,60 % din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

11:30

UPDATE: Ştefăniţă-Alin Avrămescu, contracandidatul lui Marcel Ciolacu a votat

Candidatul AUR, Ştefăniţă-Alin Avrămescu și contracandidatul lui Marcel Ciolacu a declarat la ieșirea de la urne că a votat „cu speranță și încredere pentru o schimbare reală în județ”.

11:28

UPDATE: 23.564 de persoane au votat până la ora 11:30

Până la ora 11:30, au votat 23.564 de alegători, reprezentând 6,50 % din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

10:32

UPDATE: 15.249 de persoane au votat până la ora 10:30

Până la ora 10:30, au votat 15.249 de alegători, reprezentând 4,21 % din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

09:35

UPDATE: 9.733 de persoane au votat până la ora 09:30

Până la ora 09:30, au votat 9.733 de alegători, reprezentând 2,69 % din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

08:33

UPDATE: Marcel Ciolacu a votat

La alegerile parțiale pentru Consiliul Județean Buzău, Marcel Ciolacu a votat la ora 09:00, la Școala Gimnazială Episcop Dionosie Romano.
A fost însoțit de primarul Constantin Toma și deputatul Romeo Lungu.

„Este timpul să clădim împreună un viitor mai bun. Am votat pentru un parteneriat real. Buzău are nevoie de un nou ritm de dezvoltare, experiență, determinare și foarte mult bun simț. Noi trebuie să ne implicăm și să nu scăpăm aceste oportunități,” a declarat acesta.

08:12

UPDATE: 4.060 de persoane au votat până la ora 08:30

Până la ora 08:30, au votat 4.060 de alegători, reprezentând 1,14 % din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

07:43

UPDATE: 3.031 de persoane au votat până la ora 08:00

Până la ora 08:00, au votat 3.031 de alegători, reprezentând 0,85 % din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

07:38

UPDATE: 488 de persoane au votat până la ora 07:30

Până la ora 07:30, au votat 488 de alegători, reprezentând 0,13% din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

Secţiile de vot se deschid  duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. În aceeași zi cu alegerile parţiale din Capitală se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău.

Cetățenii din alte 12 localități își vor vota primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile necesare cu privire la modul în care decurge procedura de vot.

Pentru ca procesul de vot să decurgă cât mai eficient, este nevoie ca alegătorii să se intereseze din timp la care secție de votare sunt arondați, ce acte trebuie să aibă la ei și ce regulament trebuie să respecte.

În județul Buzău se va alege noul președinte al Consiliului Județean. Fostul premier Marcel Ciolacu va candida din partea PSD la şefia CJ Buzău şi-i va avea de înfruntat pe Ștefăniță Alin Avrămescu (AUR), Aurel Dogaru (SOS) și Dragoș Eugen Brînzea (POT). Mai candidează Gheorghe Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare înființată de Claudiu Târziu), Mihai Budescu (PRM) și independentul Silviu Iordache.

PNL și USR îl susţin pe antreprenorul independent Mihai Răzvan Moraru, principalul contracandidat al lui Marcel Ciolacu. 

Biroul Electoral Județean a anunțat că numărul de alegători rezultat din Registrul Electoral și din Listele electorale complementare la nivelul județului Buzău este de 363.357.

Aceștia vor vota în 424 de secții din județ, în 7 decembrie, în intervalul 07:00 – 21:00.

Potrivit legii, la alegerile de duminică, alegătorii votează numai la secția de votare din comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, după caz.

Unde se mai aleg azi primarii

Alegeri pentru funcția de primar vor avea loc și în localitățile: Remetea (județul Bihor), Mihai Eminescu (județul Botoșani), Marga (județul Caraș-Severin), Dobromir și Lumina (județul Constanța), Găești (județul Dâmbovița), Sopot (județul Dolj), Valea Ciorii (județul Ialomița), Vânători (județul Iași), Poienile de sub Munte (județul Maramureș), Sieu (județul Maramureș) și Cârța (județul Sibiu).

