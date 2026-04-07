Alertă aeriană, în miez de noapte, din cauza unor noi atacuri cu drone la graniţa cu România

Luiza Dobrescu
O alertă aeriană a sunat noaptea trecută în urma lansării unui nou atac din partea Federaţiei Ruse asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Atacul a avut loc în apropiere de graniţa cu România.

A fost lansat un nou mesaj Ro-Alert de către autorităţile din Tulcea.

Forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina.

Acestea au avut loc tot în proximitatea frontierei, în zona de nord a județului Tulcea.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.58, un mesaj RO-ALERT.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 1.46″, transmite Ministerul Apărării Naţionale, prin purtătorul de cuvânt col. Daniel Nistor.

Forțele Ministerului Apărării Naționale mai spun că rămân în continuare vigilente, menținând măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național.

