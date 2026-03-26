Joi, 26 martie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a județului Tulcea.

Doua aeronave F-16 au decolat la ora 00.16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației aeriene.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.35 un mesaj RO-ALERT.

La ora 00.44, o dronă deviată de apărarea antiaeriana ucraineană a pătruns în spațiul aerian național pe distanta de aproximativ 4 kilometri.

Drona s-a prăbușit la 2 km de localitatea Parcheș, din Tulcea, în afara zonei locuite.

O autospecială IGSU și echipe ale MApN au fost direcționate către locul evenimentului, unde au descoperit o porțiune de vegetație arsă și resturi de dronă.

Nu s-au raportat pagube materiale sau victime.

Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN și SRI să efectueze cercetările la fața locului, informează MApN.

