Alertă alimentară în România. Loturi întregi de semințe de mac au fost retrase de pe piață după ce s-a descoperit că erau contaminate cu OPIU

Bianca Dogaru
30 sept. 2025, 17:12, Actualitate
Mai multe loturi de semințe de mac vândute sub brandurile Orlandos și Nutco au fost retrase de pe piață, după ce analizele au arătat depășirea concentrației admise de alcaloizi de opiu. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează consumatorii să nu folosească produsele cumpărate și să le returneze în magazine sau să le distrugă.

Potrivit anunțului oficial, compania Orlando Import-Export 2001 a inițiat procedura de retragere și rechemare pentru mai multe sortimente:

  • Orlando semințe de mac 250 g – loturile L1301257 (01.2026), L1305257 (05.2026), L2904257 (04.2026)
  • Orlando semințe de mac 50 g – loturile L1301257 (01.2026), L1809257 (09.2026), L2904257 (04.2026)
  • Orlandos Maestro semințe de mac 250 g – loturile L1205257 (31.05.2026), L1301257 (31.01.2026), L2108257 (31.08.2026)
  • Nutco semințe de mac 600 g – lot L0608257 (31.08.2026)
ANSVSA precizează că loturile vizate au fost retrase din cauza nivelului ridicat de alcaloizi de opiu, substanțe naturale din semințele de mac, care pot avea efecte toxice asupra organismului dacă sunt consumate în cantități mari.
Instituția îi îndeamnă pe clienți să nu consume produsele și să le returneze la punctele de achiziție, unde vor primi contravaloarea acestora.

Specialiștii avertizează că alcaloizii de opiu, chiar și în cantități mici, pot provoca somnolență, greață sau alte efecte adverse, iar în doze mari pot deveni extrem de periculoși.

