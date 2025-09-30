Alertă alimentară în România. Loturi întregi de semințe de mac au fost retrase de pe piață după ce s-a descoperit că erau contaminate cu OPIU

POLITICĂ Nicușor Dan CONFIRMĂ că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați: „Până la următoarele alegeri, ne vom apropia de acest procent”
Mai multe loturi de semințe de mac vândute sub brandurile Orlandos și Nutco au fost retrase de pe piață, după ce analizele au arătat depășirea concentrației admise de alcaloizi de opiu. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează consumatorii să nu folosească produsele cumpărate și să le returneze în magazine sau să le distrugă.
Potrivit anunțului oficial, compania Orlando Import-Export 2001 a inițiat procedura de retragere și rechemare pentru mai multe sortimente:
Specialiștii avertizează că alcaloizii de opiu, chiar și în cantități mici, pot provoca somnolență, greață sau alte efecte adverse, iar în doze mari pot deveni extrem de periculoși.
