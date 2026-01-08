Prima pagină » Actualitate » Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași: „Am plasat un dispozitiv exploziv de putere semnificativă”

Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași: „Am plasat un dispozitiv exploziv de putere semnificativă”

08 ian. 2026, 13:21, Actualitate
Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași: „Am plasat un dispozitiv exploziv de putere semnificativă”

Alertă în Iași, după ce la singurul hotel de 5 stele din oraș a venit, prin email, o amenințare cu bomba. Cel care a trimis informarea a specificat că dispozitivul poate fi declanșat chiar și de la distanță.

Update: Dora Morhan, managerul general al hotelului, a confirmat că pe adresa de rezervări a fost primit un mail în care se afla o amenințare cu bombă. Imediat după, cele 50 de persoane care erau cazate, precum și personalul hotelului, au fost evacuate, iar între timp la fața locului s-au prezentat autoritățile.

Am primit o amenințare cu bombă. Siguranța oaspeților, angajaților și a tuturor persoanelor aflate în incinta hotelului reprezintă prioritatea noastră absolută. Conform procedurilor legale, situația a fost raportată autorităților competente. Ca măsură preventivă au fost aplicate toate protocoalele necesare, în deplină cooperare cu forțele de ordine. În acest moment activitățile se desfășoară sub coordonarea autorităților’, a declarat Dora Morhan.

Știre inițială

Forțele de intervenție au intervenit la Hotel Pleiada după o amenințare cu bombă. Conform unui email trimis pe adresa hotelului, a fost plasat un dispozitiv exploziv cu putere semnificativă, care  poate fi declanșat de la distanță, și care va fi detonat se va încerca depistarea lui, scrie ziaruldeiasi.ro.

Alertă în Iași! După o amenințare cu o bombă, forțele de intervenție au intervenit la Hotel Pleiada

Amenințarea ar avea un „termen de expirare de 48 de ore”.

În cadrul unuia dintre hotelurile dumneavoastră din lași, am plasat un dispozitiv exploziv improvisat de putere semnificativă. Acesta este activ şi va fi detonat. Mecanism: activare prin intermediul unui dispozitiv mobil. Orice tentativă de localizare sau dezactivare prin scanare poate declanşa detonarea imediată. Aceasta nu este o cerere de bani. Este o demonstrație. Vă vom urmări răspunsul. Vrem să vedem panică. Vrem să vedem evacuarea completă a oaspeţilor şi a personalului. Vrem să vedem poliţia şi unitățile speciale încercuind clădirea. Fiecare minut de întârziere vă aduce mai aproape de momentul în care veți privi la ştiri la ruinele stabilimentului dumneavoastră”, se menționează în mesajul de amenințare transmis, citat de Ziarul de Iași.

Persoana care a trimis emailul spune că nu poate fi contactată pe adresa de email de pe care a trimis amenințarea și face amenințări explicite: dacă nu se evacuează tot hotelul, va fi „redus la praf și amintiri”.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

INEDIT O turmă de oi a luat cu asalt un supermarket din Gemania. Care a fost mobilul incredibil al  mioarelor
15:08
O turmă de oi a luat cu asalt un supermarket din Gemania. Care a fost mobilul incredibil al  mioarelor
NEWS ALERT Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru accidentul soldat cu doi morți. Decizia este definitivă
15:04
Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru accidentul soldat cu doi morți. Decizia este definitivă
SĂNĂTATE Inteligența Artificială va analiza dosare medicale. Se lansează ChatGPT Health
14:58
Inteligența Artificială va analiza dosare medicale. Se lansează ChatGPT Health
RELIGIE Când este bine să spui rugăciunea Sfintei Teodora de la Sihla. Cum te poate ajuta cea mai importantă sfântă din Moldova
14:12
Când este bine să spui rugăciunea Sfintei Teodora de la Sihla. Cum te poate ajuta cea mai importantă sfântă din Moldova
SĂRBĂTORI Cât costă sărbătorile pe rit vechi? Basarabenii și-au făcut calculele pentru un Crăciun la munte, în România
13:59
Cât costă sărbătorile pe rit vechi? Basarabenii și-au făcut calculele pentru un Crăciun la munte, în România
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Click
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Cancan.ro
BREAKING! S-au ÎNCHIS școlile în România! Elevii care nu mai fac cursuri azi și mâine
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Această creatură asemănătoare unui păianjen se târa pe pământ acum 100 de milioane de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe