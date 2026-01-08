Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași: „Am plasat un dispozitiv exploziv de putere semnificativă”

Alertă în Iași, după ce la singurul hotel de 5 stele din oraș a venit, prin email, o amenințare cu bomba. Cel care a trimis informarea a specificat că dispozitivul poate fi declanșat chiar și de la distanță.

Update: Dora Morhan, managerul general al hotelului, a confirmat că pe adresa de rezervări a fost primit un mail în care se afla o amenințare cu bombă. Imediat după, cele 50 de persoane care erau cazate, precum și personalul hotelului, au fost evacuate, iar între timp la fața locului s-au prezentat autoritățile.

‘Am primit o amenințare cu bombă. Siguranța oaspeților, angajaților și a tuturor persoanelor aflate în incinta hotelului reprezintă prioritatea noastră absolută. Conform procedurilor legale, situația a fost raportată autorităților competente. Ca măsură preventivă au fost aplicate toate protocoalele necesare, în deplină cooperare cu forțele de ordine. În acest moment activitățile se desfășoară sub coordonarea autorităților’, a declarat Dora Morhan.

Știre inițială

Forțele de intervenție au intervenit la Hotel Pleiada după o amenințare cu bombă. Conform unui email trimis pe adresa hotelului, a fost plasat un dispozitiv exploziv cu putere semnificativă, care poate fi declanșat de la distanță, și care va fi detonat se va încerca depistarea lui, scrie ziaruldeiasi.ro.

Alertă în Iași! După o amenințare cu o bombă, forțele de intervenție au intervenit la Hotel Pleiada

Amenințarea ar avea un „termen de expirare de 48 de ore”.

„În cadrul unuia dintre hotelurile dumneavoastră din lași, am plasat un dispozitiv exploziv improvisat de putere semnificativă. Acesta este activ şi va fi detonat. Mecanism: activare prin intermediul unui dispozitiv mobil. Orice tentativă de localizare sau dezactivare prin scanare poate declanşa detonarea imediată. Aceasta nu este o cerere de bani. Este o demonstrație. Vă vom urmări răspunsul. Vrem să vedem panică. Vrem să vedem evacuarea completă a oaspeţilor şi a personalului. Vrem să vedem poliţia şi unitățile speciale încercuind clădirea. Fiecare minut de întârziere vă aduce mai aproape de momentul în care veți privi la ştiri la ruinele stabilimentului dumneavoastră”, se menționează în mesajul de amenințare transmis, citat de Ziarul de Iași.

Persoana care a trimis emailul spune că nu poate fi contactată pe adresa de email de pe care a trimis amenințarea și face amenințări explicite: dacă nu se evacuează tot hotelul, va fi „redus la praf și amintiri”.

AUTORUL RECOMANDĂ