Alertă de la ANSVSA. Alimentul contaminat cu Listeria

01 dec. 2025, 22:25, Actualitate
Un lot de file de somon marinat este retras de la comercializare de către producător, după ce a fost depistată prezența bactieriei Listeria monocytogenes. Într-o avertizare pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, se spune că Listeria poate produce o boală cu simptome asemănătoare gripei.

Aliment contaminat cu Listeria, alertă ANSVSA ANSVSA a prezentat și numărul de identificare al lotului cu Listeria:

„Se recomandă persoanelor care dețin produse din lotul menționat mai sus să nu le consume și să le aducă înapoi în magazinul SC Grand Food Distribution SRL (Good Market) de unde le-au cumpărat”, se spune în mesajul ANSVSA.

Contravaloarea produselor va fi returnată, fără să fie necesară prezentarea bonului fiscal.

„Listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greață, vomă şi dureri gastrice. Poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit”, mai precizează sursa citată.

Listerioza este o boală cauzată de bacteriile din genul Listeria, în special Listeria monocytogenes (un cocobacil Gram pozitiv). Bacteria poate fi găsită în sol, apă, vegetale crude, carne, produse lactate nepasteurizate și alte alimente contaminate. Bacteria are o rezistență extrem de mare la condițiile adverse, cum ar fi temperaturile scăzute și poate să trăiască într-o gamă variată de medii.

Infecția cu Listeria monocytogenes se poate produce, în principal, pe cale digestivă, prin consumul de alimente contaminate.

Persoanele cu un sistem imunitar slăbit, femeile însărcinate, nou-născuții și persoanele în vârstă sunt mai susceptibile la infecția cu Listeria și la dezvoltarea formelor severe de listerioză. Perioada de incubație a listeriozei poate varia dar, în general, este între 3 și 70 de zile.

Factorii de risc

  • sistem imunitar slăbit – persoanele cu un sistem imunitar slăbit, fie din cauza unei afecțiuni medicale preexistente, a tratamentelor imunosupresoare sau a altor factori, sunt mai susceptibile la infecții severe cu Listeria monocytogenes;
  • femeile însărcinate – sunt deosebit de vulnerabile la listerioză deoarece schimbările din sistemul imunitar în timpul sarcinii le pot face mai predispuse la infecții; listerioza în timpul sarcinii poate avea consecințe grave pentru făt, inclusiv avort spontan, naștere prematură sau infecții la nou-născut;
  • persoanele în vârstă – acestea au adesea un sistem imunitar mai slăbit, ceea ce le face mai vulnerabile la infecții severe;
  • nou-născuții – au un sistem imunitar în curs de dezvoltare și pot fi mai susceptibili la infecții severe; infecția cu Listeria la nou-născuți poate provoca complicații grave;
  • persoanele cu afecțiuni medicale cronice – persoanele cu boli cronice, cum ar fi diabetul sau boala renală cronică, pot avea un risc crescut de a dezvolta forme severe de listerioză.

Care sunt simptomele

  • febra – unul dintre simptomele comune ale listeriozei este febra, care poate fi moderată sau severă;
  • dureri musculare – persoanele infectate pot experimenta dureri musculare, care pot fi confundate cu simptomele unei alte infecții virale sau bacteriene;
  • dureri de cap – acestea pot apărea ca parte a simptomelor listeriozei și pot varia în intensitate;
  • greață și vărsături – unele persoane pot prezenta simptome gastrointestinale, cum ar fi greața și vărsăturile;
  • diaree – poate fi prezentă în cazul infecției cu Listeria.

