Este alertă pe o plajă din Eforie Nord, după decoperirea unui obiect despre care există suspiciunea că ar putea fi un fragment de dronă. Potrivit primelor informații, obiectul ar fi fost observat în apa mării de un turist care l-a scos cu mâinile goale și l-a lăsat în spatele postului de salvamar.

Fragmentele de dronă au fost descoperite pe o plajă din Eforie Nord, unde se aflau și turiști, scrie Ziua de Constanța. La fața locului au intervenit polițiști și jandarmi, care verifică zona.

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Autoritățile urmează să stabilească natura și proveniența fragmentelor.

În ultimele zile, mai multe fragmente despre care s-a presupus că provin de la drone au fost găsite în zona litoralului românesc, inclusiv în Olimp, Constanța și Costinești.

Știre în curs de actualizare