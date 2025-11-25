Informații exclusive despre drona din Republica Moldova. Gândul a stat de vorbă cu autoritățile de peste Prut. Ce s-a întâmplat cu ea după ce a fost coborâtă de pe acoperiș

Drona care a căzut pe casa paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, raionul Florești, a fost ridicată de autorități și transportată la Centrul Criminalistic al Poliției, a declarat pentru Gândul ofiţerul de presă al Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Mariana Beţivu.

Poliția Republicii Moldova a anunțat, marți dimineața, că o dronă cu inscripția „Z” a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești. Persoanele aflate în zonă au fost evacuate și perimetrul a fost izolat de polițiști. (Mai multe detalii AICI)

Ofiţerul de presă al Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Mariana Beţivu, a declarat pentru Gândul că drona a fost ridicată și se află în prezent la Centrul Criminalistic al Poliției. În continuare se fac toate verificările necesare.

De asemenea, ofițerul de presă a adăugat că în asemenea cazuri există un procotol după care se acționează.

Conform ultimelor informații ale Poliției, specialiștii au identificat drona ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că aparatul de zbor era fără încărcătură explozivă.

„Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și pentru transport de explozivi”, a explicat Poliția.

Potrivit oamenilor legii, drona are următoarele caracteristici estimative:

Greutate: până la 18 kg.

Distanța de zbor: până la 600 km.

Viteza de zbor: aproximativ 160 km/h.

Înălțimea de zbor: până la 3 km.

Experții explică că aceste drone sunt proiectate să aterizeze singure atunci când rămân fără alimentare, evitând prăbușirea și protejând persoanele aflate la sol, iar tehnologia de bruiaj este concepută să contribuie la prevenirea accidentelor.

Watchdog: Drona face parte dintr-o strategie de „momeli” folosită pentru suprasolicitarea radarelor

Experții care au analizat dronele susțin că nu este vorba despre muniții, ci despre dispozitive concepute să aglomereze sistemele de detecție.

Potrivit WatchDogf, aparatul era realizat din materiale foarte subțiri și cântărea aproximativ 10 kilograme. Structura dronei era fragilă, cu un design simplificat și componente ieftine. Aceasta avea stabilitate redusă și o tendință evidentă de a pierde controlul în zbor.

