Alertă la frontiere. Bóné Jozsef-Zsolt, criminalul din Bihor, este vânat cu drone și câini de urmă

Alertă la frontiere. Bóné Jozsef-Zsolt, criminalul din Bihor, este vânat cu drome și câine de urmă. Un bărbat de 39 de ani este principalul suspect în cazul fetei de 18 ani găsită moartă pe un câmp din judeţul Bihor. Posibilul criminal este dat în urmărire, inclusiv în consemn la frontieră. În zonă se derulează ample acţiuni de căutare, inclusiv cu sprijinul câinilor de urmă, al dronelor şi al unui elicopter.

„Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, desfăşoară activităţi pentru depistarea unui bărbat – Bóné Jozsef-Zsolt, de 39 de ani, din localitatea Parhida, judeţul Bihor. a esta este bănuit de implicare într-o faptă de omor, comisă în cursul zilei de 8 mai a.c., în localitatea Pahida, judeţul Bihor”, anunţă, vineri, IPJ Bihor.

Bóné Jozsef-Zsolt în consemn la frontieră

Sursa citată precizează că au fost mobilizate efective sporite de poliţişti şi jandarmi, fiind instituite filtre rutiere şi desfăşurate verificări în teren, cu sprijinul câinilor de urmă, al dronelor şi al unui elicopter, pentru extinderea activităţilor operative şi verificarea zonelor de interes.

Totodată, persoana a fost dată în consemn la frontieră.

„Cetăţenii care deţin informaţii ce pot conduce la depistarea acesteia sunt rugaţi să apeleze de urgenţă numărul unic 112 sau să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliţie. De asemenea, recomandăm cetăţenilor să nu încerce să intre în contact cu persoana căutată”, au mai transmis poliţiştii.

Poliţiştii şi procurorii au demarat, vineri, o anchetă, după ce pe un câmp din judeţul Bihor a fost descoperit cadavrul unei fete de 18 ani.

