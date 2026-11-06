Doliu în lumea filmului. O actriță din serialul „Beverly Hills, 90210” a murit la doar 50 de ani

Actrița Kimmarie Johnson, cunoscută pentru apariția sa în serialul „Beverly Hills, 90210” și pentru participarea la concursul de frumusețe Miss USA din 1993, a murit la vârsta de 50 de ani.

Johnson a decedat miercuri, după ce, pe 27 octombrie, a suferit un episod cardiac în locuința sa din Los Angeles, a declarat nepoata sa, Rhonda Scott, pentru revista People. Actrița a fost transportată la Centrul Medical Cedars-Sinai, unde medicii i-au diagnosticat o afecțiune descrisă drept „anevrism cardiac”, notează Hollywood Reporter.

„Radia o lumină atât de puternică și strălucitoare. Oamenii care intrau în contact cu ea simțeau numai energie pozitivă. Ne va lipsi enorm și vom continua să îi cinstim memoria pentru totdeauna”, a declarat Rhonda Scott.

Kimmarie Johnson a apărut într-un episod din 1998 al serialului „Beverly Hills, 90210”, în care a interpretat personajul Judy.

Înainte de a-și începe cariera de actriță, în 1998, Johnson a lucrat ca însoțitoare de bord, iar ulterior a semnat un contract cu agenția de modelling Docherty.

Kimmarie Johnson a câștigat concursul Miss Pennsylvania

În 1992, a participat la concursul Miss Pennsylvania USA, pe care l-a câștigat, deși nu avea experiență anterioară în competițiile de frumusețe. Victoria i-a oferit posibilitatea de a participa la concursul Miss USA din 1993, unde s-a clasat printre primele șase concurente.

În 1996, Johnson s-a mutat la Los Angeles, unde și-a continuat activitatea de model și a început să își construiască o carieră în actorie. Primul său rol cinematografic a venit în 1998, în drama „Let’s Talk About Sex”, regizată de Troy Byer.

Actrița a apărut ulterior în mai multe producții, printre care „Dude, Where’s My Car?”, „Shadow Fury”, „Wanda at Large”, „Break a Leg” și „Tucker’s War”.

În 2003, Johnson a devenit mama unui băiat, Cameron Nino, motiv pentru care a decis să ia o pauză de la actorie. În această perioadă, a urmat cursuri la The Groundlings, o cunoscută școală de improvizație și comedie din Los Angeles.