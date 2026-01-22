Prima pagină » Actualitate » Alertă la Rapid: Giovanni Becali face anunțul despre vânzarea lui Andrei Borza. „Să se miște repede”

22 ian. 2026, 08:48
Alertă la Rapid: Giovanni Becali face anunțul despre vânzarea lui Borza / Sursa FOTO: prosport.ro

Andrei Borza este cel mai curtat fotbalist din lotul Rapidului, iar conducerea clubului știe acest lucru. Impresarul jucătorului, Giovanni Becali, anunță că sunt cluburi interesate de fundașul stânga, iar mutarea are șanse să se realizeze chiar în această iarnă, scrie PROSPORT.

Pe de altă parte, șefii Rapidului trebuie să rezolve și o altă problemă legată de fotbalist.

„Așteptăm să mai joace un meci sau două”

Giovanni Becali a oferit ultimele informații despre situația rapidistului Andrei Borza. În opinia celui mai puternic agent român al momentului, internaționalul din Grant ar mai putea juca două etape în Superliga, după care se va clarifica totul.

Andrei Borza este un produs al Academiei „Gheorghe Hagi” și campion cu Farul Constanța. Fie în iarna aceasta, fie la vară, el ar urma să se transfere în străinătate, dacă cluburile interesate plătesc clauza de reziliere stabilită de Rapid.

„Cu Borza așteptăm să mai joace un meci sau chiar două, până pe 2 februarie, după care vom vedea dacă se întâmplă ceva spectaculos. Toate șansele sunt ca el să plece în vară și toate șansele sunt ca Rapidul să se miște mai repede, pentru că, după terminarea acestui campionat, el mai are un an de contract.

Noi n-am făcut prostii dintr-astea, să lăsăm jucătorul să plece liber. Nu vom face asta, ci vom colabora. Așadar, Rapid trebuie să înceapă discuțiile despre reînnoire, normal. Intră în ultimul an de contract, multor jucători nu le convine să semneze. Și, dacă semnează, semnează pe ceva mai mult”, a declarat Giovanni Becali pentru Fanatik.

Borza este cotat de platforma Transfermarkt la 2,5 milioane de euro, iar clauza de reziliere fixată de Rapid este de 4 milioane.

Victor Becali: „Nu costă puțin”

Victor Becali a declarat recent că Andrei Borza nu poate fi cumpărat de la Rapid pe o sumă mică. Agentul FIFA a subliniat că viitorul jucătorului va depinde de clubul dispus să achite clauza de reziliere.

Astfel, potrivit acestuia, orice grupare interesată îl poate transfera în cazul în care plătește suma stabilită în contract – 4 milioane de euro. Clauza de reziliere a lui Borza crește cu fiecare sezon petrecut în tricoul Rapidului.

„Andrei Borza nu costă puțin. Vom vedea ce va fi. Cine plătește clauza, poate să-l ia. Clauza cred că e 4 milioane, crește de la an la an”, a spus Victor Becali, potrivit PROSPORT.

Fostul căpitan al Rapidului a provocat un accident de mașină, după ce s-a urcat beat la volan. A fost încătușat de Poliție

Costel Gâlcă a făcut anunțul: jucătorul pe care îl așteaptă la Rapid. „Are experiență foarte mare, poate acoperi mai multe posturi”

