Olimpiu Moruțan a fost propus la FCSB, dar Rapid a intrat pe fir. Gigi Becali: „Spun cum s-a întâmplat”

17 ian. 2026, 15:23, Sport
Olimpiu Moruțan poate ajunge la Rapid, mijlocașul urmând a pleca de la echipa greacă Aris.

Înainte de a negocia cu Rapid, jucătorul de 26 de ani a fost propus la FCSB de către impresarul fotbalistului, unul apropiat de Gigi Becali.

Moruțan a ajuns la Galatasaray de la FCSB în 2021 pentru 5.7 milioane de euro.

El a jucat la FCSB în perioada 2018 – 2021, având 107 meciuri, 14 goluri și 30 de pase decisive.

„Eu spun cum s-a întâmplat, adevărul. M-a sunat Vulturar (n.r. – impresarul lui Moruțan) și m-a întrebat dacă îl vreau pe Moruțan. M-a sunat acum vreo 4 zile. Eu am zis «da, normal că îl vreau». După a zis că poate se duce la Craiova, dar eu am zis «nu cred că se duce în altă parte, că e copilul nostru». Am vorbit cu Moruțan, i-am spus ce salariu pot să îi dau. Nu are rost să spun acum ce salariu puteam să îi dau, poate se duce la Rapid și e mai avantajos pentru el. După care am spus să îi zică băiatului să vină la mine, ca să vorbim, să semnăm. Ieri am văzut că se duce la Rapid. Nu mă deranjează! Fiecare om să facă ce îi place lui. El după strânge roadele în funcție de ce a făcut, eu nu mă supăr.

Nu am nicio problemă că se duce la Rapid, poate e bine pentru el acolo. E jucător valoros! Dacă nu era jucător bun, eu nu negociam salariul cu el. Venea liber la noi. Nu vreau să discut asta, să fie sănătoși, e problema lor. Fiecare om să facă cum îi vine lui, respect decizia fiecăruia. Să vedem ce va face Moruțan acolo. Nu știu dacă e stelist, nu vreau să îi fac rău băiatului. Moruțan e un băiat de aur, are sufletul de copil. Moruțan e un jucător valoros, te ajută, are viziune de joc. Dacă eu îl voiam cu orice preț, îl sunam pe Moruțan și îi spuneam să nu meargă la Rapid, ci să vină la noi. Eu îl chemam și venea”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

Moruțan are contract cu Aris până în vara lui 2028.

