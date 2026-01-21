Prima pagină » Sport » Fostul căpitan al Rapidului a provocat un accident de mașină, după ce s-a urcat beat la volan. A fost încătușat de Poliție

Ruxandra Radulescu
21 ian. 2026, 18:44, Sport
Fotbalistul Nicolae Stanciu, care a evoluat ca fundaș la Rapid, a fost implicat într-un accident rutier, miercuri 21 ianurie, în jurul orei 14:00, în zona Pipera din Capitală. Polițiștii l-au supus testării cu aparatul etilotest și a rezultat că Nicolae Stanciu consumase alcool.

Fostul fundaș de la Rapid, Nicolae Stanciu, a intrat cu autoturismul personal într-o altă mașină parcată pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din București. Testul cu aparatul etilotest a scos la iveală un rezultat de 1.04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Fotbalistul s-a ales cu dosar penal.

Potrivit surselor din anchetă, Stanciu ar fi devenit agresiv verbal și fizic față de oamenii legii, de aceea polițiștii au fost nevoiți să-l încătușeze. Fotbalistul român a fost transportat la spital.

„La data de 21.01.2026, în jurul orei 14:00 ,numitul STANCIU NICOLAE de 52 de ani, a condus autoturismul marca Toyota pe str. Dimitrie Pompeiu nr. 6 intrand in coliziune cu autoturismul marca Cupra care era stationat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 1.04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Numitul STANCIU NICOLAE a fost condus la sediul INML pentru recoltare mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
Acesta a fost incatusat fiind agresiv fizic si verbal.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală”, a transmis Poliția Română.

Nicolae Stanciu a evaluat la echipe de fotbal precum Rapid București, Anzhi Makhachkala, FC Oradea.

