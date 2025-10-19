Prima pagină » Actualitate » Alertă meteo în România. Temperaturile cresc rapid de la 0 la peste 20 de grade

Alertă meteo în România. Temperaturile cresc rapid de la 0 la peste 20 de grade

19 oct. 2025, 21:09, Actualitate
Alertă meteo în România. Temperaturile cresc rapid de la 0 la peste 20 de grade

Meteorologii anunță că săptămâna viitoare se vor înregistra diferențe majore de temperatură, inclusiv în Capitală.

Directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a indicat că în București „nu este exclus ca temperatura să coboare spre 0 grade” luni dimineață. În a doua parte a săptămânii vor fi însă „peste 20 de grade” în termometre.

Creșteri de temperatură în săptămâna care urmează

„Urmează două nopți foarte reci în toată țara, mai ales în Transilvania, în partea de est a Transilvaniei, în depresiuni, mâine dimineață și posibil și în noaptea de luni spre marți, temperaturile vor coborî spre -8 grade, -4 la 0 grade în restul Transilvaniei, în Banat, în Crișana, în Maramureș.

Temperaturi în jurul a 0 grade în mare parte a Moldovei, dar și în partea de sud a țării temperaturi care să nu depășească în general 2-4 grade”, a declarat Florinela Georgescu, la Digi 24.

„Pe parcursul zilei de mâine, temperaturi comparabile cu ce am avut astăzi, în continuare sub normalul acestei perioade, în general 8 la 17 grade, urmând ca de marți treptat temperaturile să înceapă să crească. O creștere simțitoare este de așteptat de joi încolo, când în partea de sud a țării este posibil ca maximele să ajungă la 25, poate 26 de grade, deci să trecem foarte rapid, în câteva zile, de la o vreme foarte rece, la una cu temperaturi ușor peste normalul perioadei”, a continuat directoarea de prognoză a ANM.

Florinela Georgescu a spus că, începând de marți, vor avea loc doar „ploi slabe” pe arii restrânse.

„O vreme frumoasă în Capitală. Vă spuneam că două nopți mai reci, la noapte și mâine noapte, după care creșterea de temperatură va fi una simțitoare. Dacă mâine maxima se va opri probabil undeva la 15-16 grade, de joi încolo temperaturi peste 20 de grade”, a mai declarat ea.

Recomandările autorului:

Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather

Citește și

ACTUALITATE Tragedie în Dâmbovița în urma unui incediu. O femeie a fost găsită moartă
21:49
Tragedie în Dâmbovița în urma unui incediu. O femeie a fost găsită moartă
ACTUALITATE Ludovic Orban, după ce a fost „șomer” ani la rând, ia apărarea salariilor mari de la stat: „Oamenii trebuie plătiţi. Nu înseamnă să îi plăteşti prost”
21:23
Ludovic Orban, după ce a fost „șomer” ani la rând, ia apărarea salariilor mari de la stat: „Oamenii trebuie plătiţi. Nu înseamnă să îi plăteşti prost”
ACTUALITATE Comitetul Municipiului București a votat. Cine se va ocupa de realimentarea cu gaz a blocurilor din jurul celui care a explodat
20:52
Comitetul Municipiului București a votat. Cine se va ocupa de realimentarea cu gaz a blocurilor din jurul celui care a explodat
ULTIMA ORĂ Primarul Capitalei a făcut anunțul. Încep procedurile pentru demolarea „Blocului Groazei”
20:48
Primarul Capitalei a făcut anunțul. Încep procedurile pentru demolarea „Blocului Groazei”
ACTUALITATE Ministrul Alexandru Nazare a prezentat un mesaj de la unul din cei mai importanți oameni ai lui Trump: „Sunteţi cel mai important aliat NATO din regiune”
20:24
Ministrul Alexandru Nazare a prezentat un mesaj de la unul din cei mai importanți oameni ai lui Trump: „Sunteţi cel mai important aliat NATO din regiune”
ACTUALITATE Cum se schimbă legea pentru trotinetele electrice după un val de accidente în România
19:52
Cum se schimbă legea pentru trotinetele electrice după un val de accidente în România
Mediafax
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Mediafax
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
Click
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, identificate după ADN
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Gabriela Firea e în culmea fericirii. I s-a împlinit un mare vis: Bine ai venit în familia noastră, o rugăciune către Dumnezeu!
Evz.ro
Vedete care au murit la vârste fragede. S-au bucurat pentru scurt timp de celebritate
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Validarea: oglinda socială sau ancoră interioară? O explorare a nevoii umane de aprobare
ACTUALITATE Max Verstappen le pune probleme celor de la McLaren. Cât de aproape e pilotul de titlul mondial în această seară
21:16
Max Verstappen le pune probleme celor de la McLaren. Cât de aproape e pilotul de titlul mondial în această seară
ACTUALITATE Dată afară de Țoiu, Tamila Cristescu a ajuns în cele mai influente cercuri de la Washington, alături de oameni din echipa lui Trump
20:15
Dată afară de Țoiu, Tamila Cristescu a ajuns în cele mai influente cercuri de la Washington, alături de oameni din echipa lui Trump
EXTERNE SUA plănuiesc mai multe consultări preliminare cu Rusia decât în pregătirea summitului din Alaska. Delegația americană va fi condusă de Marco Rubio
20:12
SUA plănuiesc mai multe consultări preliminare cu Rusia decât în pregătirea summitului din Alaska. Delegația americană va fi condusă de Marco Rubio
SPORT U BT Cluj, eșec la Dubai în Liga Adriatică la BASCHET masculin! Simona Halep a fost în tribune
19:49
U BT Cluj, eșec la Dubai în Liga Adriatică la BASCHET masculin! Simona Halep a fost în tribune
ACTUALITATE Uniunea Europeană vrea să instruiască trupele ucrainene. Care sunt condițiile
19:44
Uniunea Europeană vrea să instruiască trupele ucrainene. Care sunt condițiile
FOTO Gabriela Firea a devenit bunică pentru prima oară la 53 de ani. „Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu”
19:25
Gabriela Firea a devenit bunică pentru prima oară la 53 de ani. „Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu”