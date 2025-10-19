Alertă meteo în România. Temperaturile cresc rapid de la 0 la peste 20 de grade

Meteorologii anunță că săptămâna viitoare se vor înregistra diferențe majore de temperatură, inclusiv în Capitală.

Directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a indicat că în București „nu este exclus ca temperatura să coboare spre 0 grade” luni dimineață. În a doua parte a săptămânii vor fi însă „peste 20 de grade” în termometre.

Creșteri de temperatură în săptămâna care urmează

„Urmează două nopți foarte reci în toată țara, mai ales în Transilvania, în partea de est a Transilvaniei, în depresiuni, mâine dimineață și posibil și în noaptea de luni spre marți, temperaturile vor coborî spre -8 grade, -4 la 0 grade în restul Transilvaniei, în Banat, în Crișana, în Maramureș.

Temperaturi în jurul a 0 grade în mare parte a Moldovei, dar și în partea de sud a țării temperaturi care să nu depășească în general 2-4 grade”, a declarat Florinela Georgescu, la Digi 24.

„Pe parcursul zilei de mâine, temperaturi comparabile cu ce am avut astăzi, în continuare sub normalul acestei perioade, în general 8 la 17 grade, urmând ca de marți treptat temperaturile să înceapă să crească. O creștere simțitoare este de așteptat de joi încolo, când în partea de sud a țării este posibil ca maximele să ajungă la 25, poate 26 de grade, deci să trecem foarte rapid, în câteva zile, de la o vreme foarte rece, la una cu temperaturi ușor peste normalul perioadei”, a continuat directoarea de prognoză a ANM.

Florinela Georgescu a spus că, începând de marți, vor avea loc doar „ploi slabe” pe arii restrânse.

„O vreme frumoasă în Capitală. Vă spuneam că două nopți mai reci, la noapte și mâine noapte, după care creșterea de temperatură va fi una simțitoare. Dacă mâine maxima se va opri probabil undeva la 15-16 grade, de joi încolo temperaturi peste 20 de grade”, a mai declarat ea.

