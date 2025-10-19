Lista orașelor din România în care vin ninsorile săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather. Cum va fi vremea, de fapt, în toată țara.

Lista orașelor din România în care vin ninsorile săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather

Luni și marți vom avea ninsori în orașele de la altitudine mare (peste 1.000 de metri). De exemplu, la Predeal, săptămâna va debuta cu zăpadă și temperaturi de 3-6 grade Celsius, respectiv minime de -3 – 0 grade.

Când va ninge în Capitală, de fapt

În București, ninsorile se vor lăsa așteptate până în preajma Sfântului Crăciun, când, în zilele de 22-23 decembrie 2025, ne vom bucura de peisajul de poveste, cu temperaturi de 1-2 grade Celsius.

Va ninge și a doua-a treia zi de Crăciun, când vom avea 2-3 grade Celsius (26-27 decembrie). Anul Nou va debuta cu un 1 ianuarie cu ninsori, cu temperaturi de 1 grad.

Când vin ninsorile în Sinaia și Brașov

În decembrie, ninsorile se vor „grăbi” să înnobileze și Sinaia, începând cu 18 decembrie, când vor fi înregistrate acolo 5 grade. Ulterior, la Sinaia va ninge timp de șase zile, în data de 22, 23, 26, 27, 31 decembrie și 1 ianuarie. Practic, iarna își intră în drepturi de abia spre finalul acestui an.

La Brașov, prima ninsoare ar urma să bată la ușă în 22 noiembrie, marcând trecerea la iarnă. Apoi, Brașovul va îmbrăca straiele ninsorii în zilele de 20, 26, 27 decembrie și 1 ianuarie.

Accuweather, o istorie de 63 de ani

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

AccuWeather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.

AccuWeather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, AccuWeather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.