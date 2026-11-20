Premierul Luca Niculescu transmite că, începând de joi, funcţionează un task force coordonat de şeful Cancelariei, iar în acest format vor fi analizate şi stabilite măsuri pentru sprijinirea cetăţenilor şi a marilor consumatori industriali, pentru a asigura aprovizionare cu energie şi gaze naturale pe timpul iernii.

Niculescu: „Un task force pentru asigurarea aprovizionării cu energie și gaze naturale funcționează începând de joi”

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„Începând de ieri funcționează un task force coordonat de șeful Cancelariei. În acest format vom analiza și stabili măsuri pe termen scurt mediu și lung pentru a sprijini cetățenii, pentru a-i sprijini și pe marii consumatori industriali, pentru a asigura aprovizionarea cu energie și gaze naturale pe timpul iernii”, a declarat Niculescu.

El a menționat că securitatea energetică este una dintre prioritățile Executivului.

„Evident, continuăm să lucrăm la reformele care se ofere oamenilor și mediului de afaceri un stat care să nu mai consume atâtea resurse”, a subliniat prim-ministrul.

Purtătorul de cuvânt la Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunțat, miercuri, că șeful Executivului a decis înființarea unui task force, coordonat de șeful Cancelariei, Oleg Ungureanu, pentru asigurarea cu prioritate a aprovizionării cu energie și gaze naturale și sprijinirea cetățenilor și a marilor consumatori industriali în această iarnă.

Decizia a fost luată în urma întâlnirii prim-ministrului și a miniștrilor cu reprezentanții producătorilor de energie și gaze naturale, dar și cu cei ai marilor consumatori industriali.