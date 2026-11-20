Radu Miruță, fost ministru al Apărării și al Economiei, a oferă explicații, în cadrul unei conferințe de presă, la sediul USR Gorj, cu privire la raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI), care l-a declarat incompatibil pe deputatul USR. Miruță a acuzat că este țina unei manevre politice.

UPDATE: Întrebat dacă îi este teamă că va ajunge în situația liderului USR, Dominic Fritz, care nu mai poate îndeplini o funcție, după ce a fost declarat în incompatibilitate, în urma unui raport al Agenției Naționale de Integritate, Miruță a declarat.

„Nu am niciun milimetru că această decizie ticăloasă poate rămâne în picioare. Nici la data emiterii acestei decizii, nu este clar cadrul pe care l-am încălcat”

UPDATE: Radu Miruță acuză că ar fi fost avertizat că activitatea din perioada mandatului de ministru al Apărării „deranjează” anumite entități politice.

„Voi contesta acest raport și nu mă voi lăsa intimidat de cei care nu și-au dus la îndeplinire mizele profesionale. Mi s-a transmis că deranjez, dar nu am închis ochii. Dorm foarte liniștit noaptea. Mi s-a transmis că nelăsarea anumitor firme în contractele din SAFE va deranja”

UPDATE: Radu Miruță spune susține că nu a luat bani pentru serviciile de expertiză pe care le-a prestat.

„Expertiza a costat 1000 de lei. Eu nu am luat niciodată acea sumă de bani. Eu, ca expert tehnic, pot avea mai multe forme de organizare legale și cu situația de deputat. Eu nu am făcut în acești trei ani nicio adresă ca să iau acei bani. Cel mult, pot fi considerat fraier, că am lucrat degeaba pentru statul român.” „Cadrul legal pe care îl invocă ANI este PFA-ul, iar PFA-ul meu a fost suspendat” „Expertiza pe care eu am făcut nu a dat naștere niciunei facturi”

UPDATE: Radu Miruță se apără și spune că legea nu-i interzice să presteze servicii de expert tehnic și să fie și deputat.

„Eu eram în situația, de PFA, de a fi incompatibil. Am confirmarea de la ANI care citează din lege și care spune că pot și deputat și expert tehnic. A fost o expertiză judiciară. Un judecător m-a tras aleatoriu și m-a ales să fac o expertiză și dacă nu făceam, luam amendă. Legea spune că pot fi deputat și să fac și expertiză judiciară”

UPDATE: Radu Miruță anunță că îl va da în judecată pe inspectorul ANI.

„Mă voi adresa instanței. Voi depune plângere penală împotriva inspectorului de la ANI” „Nu voi ceda la acest șantaj. Eu cred că România trebuie să spună „stop” unor astfel de metode, când intimidezi un om, brusc, după rezultatelele de la alegerile interne când am devenit prim-vicepreședinte USR”.

știre inițială:

„Ora 12:30, conferință de presă, sediul USR Gorj şi live aici, cu toate documentele pe masă.

O ticăloşie politică de la un capăt la celălalt”, a transmis Radu Miruță într-o postare pe Facebook.

Radu Miruță, declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate

Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil pe deputatul USR Radu Miruță, fost ministru al Economiei și al Apărării. Cazul are legătură cu o expertiză tehnică judiciară pe care acesta ar fi realizat-o și ar fi încasat-o în anul 2023, în timp ce exercita primul mandat de parlamentar.

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, inspectorii de integritate l-au înștiințat oficial pe Radu Miruță cu privire la constatarea incompatibilității. Deputatul poate contesta raportul ANI în instanță.

„În perioada 02.06.2022-22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.

Reacția lui Miruță pentru Gândul: „Nu am primit până acum vreo notificare”

Într-o reacție oficială pentru Gândul, Radu Miruță a declarat că nu a primit nicio înștiințare de la Agenția Națională de Integritate, cu privire la incompatibilitatea sa.

„Buna ziua! Nu am primit până acum vreo notificare”, a transmis Radu Miruță pentru Gândul.

Deputatul USR riscă să-și piardă mandatul de parlamentar

În cazul în care decizia îi va fi înștiințată oficial, Miruță riscă să își piardă mandatul de parlamentar și să nu mai poată ocupa o funcție sau o demnitate publică timp de trei ani, în condițiile prevăzute de lege.