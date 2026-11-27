Fostul premier Florin Cîțu critică prezentarea evoluției economice a României și susține că indicatorii invocați drept rezultate pozitive ascund probleme grave. Acesta atrage atenția asupra facturilor restante ale statului, riscului ca România să înregistreze recesiune în 2026 și perspectivei inflației.

„Problema nu este doar la cei care ne prezintă o realitate paralelă. Este și la cei care îi lasă să ne-o vândă”, a scris fostul premier pe Facebook.

Mesajul său vine după prezentarea raportului privind situația finanțelor publice de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Documentul indică obligații restante și plăți amânate de zeci de miliarde de lei.

Florin Cîțu contestă reducerea deficitului bugetar: „Facturi neplătite de 50 de miliarde de lei”

Primul indicator contestat de Florin Cîțu este reducerea deficitului bugetar cu aproximativ 27 de miliarde de lei. Fostul premier susține că această evoluție trebuie analizată și în raport cu obligațiile de plată pe care statul nu le-a achitat.

În postarea sa, Cîțu face trimitere la facturile restante, pe care le estimează la 50 de miliarde de lei, și pune sub semnul întrebării semnificația reală a reducerii deficitului. Suma de 50 de miliarde de lei a fost lansată și de Sorin Grindeanu. Gândul a investigat de unde vine diferența de aproximativ 10 miliarde de lei dintre cifrele lansate de Florin Cîțu și Sorin Grindeanu și raportul lui Alexandru Nazare. Adevărata valoare a restanțelor, „greaua moștenire a lui Bolojan”, depășește suma de 50 de miliarde de lei.

România riscă să încheie anul în recesiune

Al doilea punct criticat de Florin Cîțu este situația economiei. Fostul premier ironizează mesajele optimiste despre revenirea economică și susține că România riscă să încheie anul 2026 în recesiune.

„Economia o duce bine. Ne revenim. Alt mic asterisc: dacă estimările se confirmă, 2026 este primul an de recesiune după 2010, exceptând pandemia”, a scris Cîțu.

Există și estimări economice care indică o contracție a economiei în acest an. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în octombrie prognoza pentru 2026 și anticipează o scădere a PIB-ului de 0,4%, după ce estimarea anterioară indica o creștere de 0,1%.

Florin Cîțu invocă prognoza BNR privind inflația

Al treilea indicator menționat de fostul premier este inflația. Cîțu contestă mesajul potrivit căruia aceasta ar fi în scădere și atrage atenția asupra perspectivelor pentru finalul anului.

„Inflația scade. Încă un asterisc: BNR o vede aproape de 8% la finalul anului”, a transmis acesta.

Potrivit celei mai recente prognoze prezentate de Banca Națională a României, la 16 noiembrie, rata anuală a inflației ar urma să ajungă la 7,4% la sfârșitul lui 2026, în creștere față de estimarea precedentă, de 6,1%.

Guvernatorul Mugur Isărescu a explicat că revizuirea prognozei este determinată în principal de scumpirea energiei și a combustibililor. BNR estimează că inflația va reveni în intervalul țintit de banca centrală abia în primul trimestru din 2028.