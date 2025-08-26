Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Un investitor EDUCAT poate investi din start 100.000 de lei”

Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, a vorbit, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax” despre importanța educației financiare înainte de momentul efectiv al investițiilor. Acesta a făcut o comparație între investitorii începători și cei experimentați, analizând comportamentul financiar al fiecăruia.

Alexandru Chirilă a început analiza printr-o comparație complexă privind comportamentul investitorilor pe piața de capital. Acesta a situat la poli opuși investitorii educați de cei aflați la început de drum, oferind exemple concrete de investiții pe care aceștia aleg să le adauge în portofoliul propriu.

„Nu discutăm doar despre bani, ci discutăm și despre competențe, pentru că deciziile în cazul unui investitor educat versus un investitor simplu pot fi diferite. Un investitor educat poate investi din start toți cei 100.000 lei pe un portofoliu diversificat, pe teoria modernă a portofoliului. El poate face hedging prin aur, prin mineri de aur, prin mineri de uraniu. Deci, soluții există și să investim toți banii într-un singur moment. Dar deja discutăm despre resurse și competențe diferite. Pentru un investitor e normal, care nu a investit foarte mult timp în a se educa, este suficientă o strategie de dollar-cost averaging,” a spus Chirilă.

Adrian Artene a intervenit în discuție pentru a pune accentul pe importanța educației financiare înainte de a începe investițiile propriu-zise. Acesta a subliniat că strategia de investiții este mult mai importantă decât fondul de capital deținut.

„Poate că va suna paradoxal, dar înțeleg acum faptul că e mai important să fii educat financiar decât să ai un fond la dispoziție pe care să-l investești și să poți să pornești de undeva de sus. E mai important să fii educat financiar, chiar dacă fondul de investiții la început este mult redus față de un fond aproape la cheremul tău, să faci tot ceea ce îți dorești ca investiții. Dar dacă nu ai această educație, acest fond de investiții se va surpa mai devreme sau mai târziu,” a punctat Adrian Artene.

La finalul discuției, Alexandru Chirilă a explicat în termeni simpli definiția capitalismului, precizând că un portofoliu inteligent de investiții și economii se poate obține urmând o serie de pași standard.