Alexandru Muraru vrea niște modificări legislative care deja există/Toni Neacșu: „Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi”

Deputatul PNL, Alexandru Muraru, a spus că va cere modificarea Codului Penal pentru ca orice acțiune rasistă/extremistă/xenofobă să fie considerată circumstanță agravantă pentru infracțiunile contra persoanei. Fostul judecător Adrian Toni Neacșu a reacționat imediat pe Facebook: „Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi”.

Deputatul liberal Alexandru Muraru dorește să aducă unei legi niște modificări care deja există. Amănunt care i-a fost amintit acestuia de către fostul judecător Adrian Toni Neacșu.

Fostul membru CSM îi și prezintă liberalului conținutul Articolului 77, Litera H) din Codul Penal, unde chiar este specificat ceea ce Muraru vrea introdus în lege.

„Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante:

a) săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună;

b) săvârşirea infracţiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante;

c) săvârşirea infracţiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri;

d) săvârşirea infracţiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor;

e) săvârşirea infracţiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii sau altor cauze;

f) săvârşirea infracţiunii în stare de intoxicaţie voluntară cu alcool sau cu alte substanţe psihoactive, când a fost provocată în vederea comiterii infracţiunii;

g)săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgenţă;

h) săvârşirea infracţiunii pentru motive legate de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte”, este specificat în textul de lege.

Toni Neacșu își închide comentariul referitor la inițiativa lui Alexandru Murariu cu o concluzie optimistă.

„D-ul Muraru se putea face de râs și altfel”.

În urma violențelor generate împotriva imigranților care lucrează în România, la instigarea deputatului AUR-Dan Tanasă, deputatul liberal Alexandru Muraru a declarat luni:

”În calitate de parlamentar, voi iniţia un pachet legislativ de urgenţă, un veritabil «Cod roşu împotriva extremismului», care va conţine doi piloni principali. Voi solicita de urgenţă Guvernului României adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă pentru modificarea Codului Penal, astfel încât motivarea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanţă agravantă specială pentru toate infracţiunile contra persoanei, cu pedepse semnificativ mai mari. De asemenea, voi cere sancţiuni financiare drastice pentru partidele care incită la ură”.

De asemenea, a mai spus că va cere modificarea Legii Nr. 334/2006, prin care este reglementată finanțarea partidelor politice, pe considerentul că ”banii publici nu pot finanţa ura şi violenţa”, în cazul în care liderul vreunuia sau membrii săi sunt condamnați definitiv pentru incitare la ură și discriminare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marșul Noua Dreaptă, care a pus pe jar Institutul Elie Wiesel, NU mai are loc. Primăria București a ANULAT avizul

Sorin Grindeanu: Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înţeles pericolul manifestaţiilor xenofobe şi a anulat