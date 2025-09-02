Prima pagină » Actualitate » Alexandru Muraru vrea niște modificări legislative care deja există/Toni Neacșu: „Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi”

Alexandru Muraru vrea niște modificări legislative care deja există/Toni Neacșu: „Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi”

Luiza Dobrescu
02 sept. 2025, 08:26, Actualitate
Alexandru Muraru vrea niște modificări legislative care deja există/Toni Neacșu:

Deputatul PNL, Alexandru Muraru, a spus că va cere modificarea Codului Penal pentru ca orice acțiune rasistă/extremistă/xenofobă să fie considerată circumstanță agravantă pentru infracțiunile contra persoanei. Fostul judecător Adrian Toni Neacșu a reacționat imediat pe Facebook: „Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi”. 

Deputatul liberal Alexandru Muraru dorește să aducă unei legi niște modificări care deja există. Amănunt care i-a fost amintit acestuia de către fostul judecător Adrian Toni Neacșu.

Fostul membru CSM îi și prezintă liberalului conținutul Articolului 77, Litera H) din Codul Penal, unde chiar este specificat ceea ce Muraru vrea introdus în lege.

„Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante:
a) săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună;
b) săvârşirea infracţiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante;
c) săvârşirea infracţiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri;
d) săvârşirea infracţiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor;
e) săvârşirea infracţiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii sau altor cauze;
f) săvârşirea infracţiunii în stare de intoxicaţie voluntară cu alcool sau cu alte substanţe psihoactive, când a fost provocată în vederea comiterii infracţiunii;
g)săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgenţă;
h) săvârşirea infracţiunii pentru motive legate de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte”, este specificat în textul de lege.

Toni Neacșu își închide comentariul referitor la inițiativa lui Alexandru Murariu cu o concluzie optimistă.

„D-ul Muraru se putea face de râs și altfel”.

În urma violențelor generate împotriva imigranților care lucrează în România, la instigarea deputatului AUR-Dan Tanasă, deputatul liberal Alexandru Muraru a declarat luni:

”În calitate de parlamentar, voi iniţia un pachet legislativ de urgenţă, un veritabil «Cod roşu împotriva extremismului», care va conţine doi piloni principali. Voi solicita de urgenţă Guvernului României adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă pentru modificarea Codului Penal, astfel încât motivarea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanţă agravantă specială pentru toate infracţiunile contra persoanei, cu pedepse semnificativ mai mari. De asemenea, voi cere sancţiuni financiare drastice pentru partidele care incită la ură”.

De asemenea, a mai spus că va cere modificarea Legii Nr. 334/2006, prin care este reglementată finanțarea partidelor politice, pe considerentul că ”banii publici nu pot finanţa ura şi violenţa”, în cazul în care liderul vreunuia sau membrii săi sunt condamnați definitiv pentru incitare la ură și discriminare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marșul Noua Dreaptă, care a pus pe jar Institutul Elie Wiesel, NU mai are loc. Primăria București a ANULAT avizul

Sorin Grindeanu: Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înţeles pericolul manifestaţiilor xenofobe şi a anulat

Mediafax
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
Digi24
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
StirileKanalD
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
Capital.ro
Dezvăluire uluitoare despre Traian Băsescu. Nu s-a știut nimic 13 ani: Domnul președinte personal i-a dat plicul!
Evz.ro
Prognoza ANM pentru septembrie anunță o toamnă atipică în România
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Lumea cinematografiei este în doliu! Graham Greene, starul din „Dances With Wolves”, a murit la 73 de ani, după o luptă grea cu o boală cumplită
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Delta Dunării se confruntă cu cea mai gravă criză ecologică din ultimele două decenii
EXTERNE Putin și Modi au pășit la summitul din China ținându-se de MÂNĂ, apoi s-au îmbrățișat călduros: „S-au simțit ca acasă” – VIDEO
08:50
Putin și Modi au pășit la summitul din China ținându-se de MÂNĂ, apoi s-au îmbrățișat călduros: „S-au simțit ca acasă” – VIDEO
SPORT Fanii îi cer demisia lui Liviu Ciobotariu, după o nouă ÎNFRÂNGERE a Petrolului. Anunțul antrenorului
08:12
Fanii îi cer demisia lui Liviu Ciobotariu, după o nouă ÎNFRÂNGERE a Petrolului. Anunțul antrenorului
POLITICĂ Președintele i-a chemat pe șefii din Coaliție la Cotroceni. Posibile teme de discuție
08:00
Președintele i-a chemat pe șefii din Coaliție la Cotroceni. Posibile teme de discuție
POLITICĂ Începând cu 2 septembrie, SUA schimbă regulile pentru reînnoirea vizei. Vor fi și solicitanți scutiți de interviu
07:36
Începând cu 2 septembrie, SUA schimbă regulile pentru reînnoirea vizei. Vor fi și solicitanți scutiți de interviu
ANALIZĂ Instabilitatea mondială AFECTEAZĂ semnificativ economia UE/ Specialiștii BCE avertizează asupra impactului în materie de politică monetară
07:30
Instabilitatea mondială AFECTEAZĂ semnificativ economia UE/ Specialiștii BCE avertizează asupra impactului în materie de politică monetară
ACTUALITATE 2 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Keanu Reeves împlinește 61 de ani, Salma Hayek 59/ Moare J. R. R. Tolkien
07:15
2 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Keanu Reeves împlinește 61 de ani, Salma Hayek 59/ Moare J. R. R. Tolkien