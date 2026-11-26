Banca Națională a României (BNR) a anunțat, joi, 26 noiembrie, noul curs valutar. Moneda națională a pierdut teren în raport cu euro și lira sterlină, însă s-a apreciat în fața dolarului american și a francului elvețian.

Moneda europeană a fost cotată joi la 5,3431 lei, în ușoară creștere față de ședința precedentă, când un euro valora 5,3428 lei. În schimb, dolarul american s-a depreciat în raport cu moneda națională, ajungând la 4,8682 lei, de la 4,8817 lei.

Și francul elvețian a înregistrat o scădere de peste doi bani, fiind cotat la 5,8417 lei, față de 5,8670 lei în ședința precedentă. Lira sterlină s-a apreciat ușor în raport cu moneda națională, ajungând la 6,3833 lei.

Curs valutar BNR, joi, 26 noiembrie

Euro – 5,3431 lei;

Dolar american – 4,8682 lei;

Franc elvețian – 5,8417 lei;

Liră sterlină – 6,3833 lei.

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