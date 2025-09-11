Alexandru Nazare: „Întâlniri cu miză la Washington D.C.”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune pe Facebook că a demarat un program intens de întâlniri în SUA zilele acestea, pentru „alinierea obiectivelor strategice de investiții ale României cu agenda marilor finanțatori și a unor instituții americane importante”. Aflându-se la Washington, el a explicat, de asemenea, și care este agenda vizitei sale în Statele Unite ale Americii.

„Întâlniri cu miză la Washington D.C. Am demarat un program intens de întâlniri în Statele Unite ale Americii zilele acestea, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiții ale României cu agenda marilor finanțatori și a unor instituții americane importante. Agenda vizitei în SUA include întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar american și cu mari finanțatori interesați de oportunitățile din România.

Totodată, programul său mai cuprinde și discuții cu mari finanțatori americani, interesați de oportunitățile de investiții pe care le oferă economia românească. Obiectivul principal al acestor întâlniri îl reprezintă alinierea obiectivelor strategice de investiții ale României cu interesele și resursele marilor instituții financiare.

„De asemenea, voi avea discuții cu instituții – cheie, precum Departamentul de Comerț al SUA, de unde România poate atrage resurse importante pentru investiții și dezvoltare. Consolidarea dialogului economic și financiar cu partenerii americani este esențială, iar cultivarea unor relații solide cu noua administrație de la Washington are o importanță strategică pentru România, pentru întărirea cooperării bilaterale și atragerea de investiții pe termen lung”, a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

