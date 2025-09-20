Prima pagină » Actualitate » Angajații PMB, cei mai bine plătiți funcționari din administrația publică. Primarul duce acasă 19.000 lei net lunar, iar vicele, 18.000 lei

Angajații PMB, cei mai bine plătiți funcționari din administrația publică. Primarul duce acasă 19.000 lei net lunar, iar vicele, 18.000 lei

Luiza Dobrescu
20 sept. 2025, 14:13, Actualitate
Angajații din Primăria Municipiului București au cele mai mari salarii din administrația publică din România, chiar dacă acestea sunt plafonate la nivelul anului 2018. Informația a fost dată publicității de către primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu. 

19.000 lei este salariul lunar pe care-l duce acasă primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu. Acesta a declarat în cadrul unui interviu pentru  emisiunea „Insider Politic” de la Prima TV, că angajații PMB au cele mai mari salarii din administrația publică locală din țară.

Nici directorii instituțiilor din subordine nu stau mai rău la capitolul financiar, mai spune primarul Bujduveanu. Veniturile încasate de la stat, pe lună, se situează între 11.000-13.000 lei, net. În acest timp, viceprimarii sunt remunerați cu doar 1.000 lei mai puțin ca primarul.

”Salariile variază. Avem cele mai mari salarii în administraţia publică locală. Nu este un secret, suntem Primăria Capitalei. În unele zone, sectoarele ne-au întrecut la nivel de şef serviciu, pentru că au crescut grila. Ale noastre sunt plafonate la nivelul anului 2018. De atunci sunt plafonate salariile. Un director în Primăria Capitalei câştigă 13.000 de lei, net. Între 11.000 şi 13.000 de lei”.

Veniturile șefilor de companii aflate în subordinea primăriei au fost plafonate, prin hotărâre, la nivelul salariului viceprimarului, a mai spus Bujduveanu. Acesta a mai adăugat că salariile în Primăria Capitalei sunt plafonate din 2018, iar în unele sectoare salariile șefilor de servicii au crescut datorită unor modificări ale grilelor salariale.

 „Înainte de această decizie, directorul companiei de transport public local câștiga 12.000 de euro lunar. La un moment dat am făcut o glumă și am zis: dacă știam că e așa, îmi dădeam demisia și mergeam într-o companie municipală”.

Primarul interimar nu vede justificarea în privința majorării salariale din companiile municipale, din moment ce se lucrează în regim de monopol și are asigurate venituri stabile.

„Dacă erai o companie profitabilă care ieșea pe piața liberă și făceai venituri pentru municipiul București, total de acord. Dar în momentul în care tu ești într-un contract de delegare, că mergi la muncă, că nu mergi, compania respectivă oricum are venituri asigurate, nu poți să-ți crești salariul”. 

