Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Victoria pe tema reformei fiscale măsuri radicale pentru companiile din România. Toate firmele vor fi obligate să aibă un cont bancar, pentru a asigura transparența și a preveni datoriile către stat.

Alexandru Nazare a explicat că aproape jumătate dintre companiile active din România nu dețin un cont bancar și au datorii cumulate de peste 1,7 miliarde de lei către stat.

„Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar, nu au un cont în bancă, iar multe dintre acestea au datorii cumulate de peste 1,7 miliarde lei către stat.Ponderea acestor firme este extrem de mare raportat la numărul total de companii active”, a declarat Nazare.

