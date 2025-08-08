Alexandru Petrescu(ASF) explică ce aduce nou legea pensiilor private. Cadrul legislativ trebuia adoptat din 2011

Proiectul de lege pentru plata pensiilor private s-a aflat, vineri, în primă lectură, la Guvern. Consultările publice vor continua săptămâna viitoare, iar textul proiectului poate fi consultat pe site-ul Ministerului Muncii, din 10 iunie.

Vineri, guvernanții au dezbătut proiectul de lege care vizează plata pensiilor private; esențial pentru completarea sistemului privat al acestor redevențe, cât și pentru aderarea la OCDE.

Șeful ASF, Alexandru Petrescu, a explicat, după ieșirea de la consultările de vineri, susține că OCDE este organismul care impune cu prioritate adoptarea unui cadru legislativ pentru acest tip de pensii.

În septembrie, România ar urma să prezinte o variantă a acestei legi, care are peste 9 milioane de cotizanți și active de peste 10% din PIB.

În proiectul de față, sunt prevăzute două tipuri de pensii: pensia de retragere programată, plătită pe o perioadă determinată cu garanția rambursării integrale, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții. Participanții vor putea retrage și o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat.

Șeful ASF a mai spus că legea trebuia adoptată din 2011, după trei ani de la înființarea fondurilor de pensii private în 2008. Deși au existat câteva tentative în 17 ani, niciuna nu s-a concretizat.

