Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția asupra dependenței Uniunii Europene de importurile de medicamente și materii prime farmaceutice și a pledat pentru recunoașterea industriei farmaceutice drept sector strategic la nivel european. Prezent la o reuniune cu lideri ai industriei europene, oficialul român a subliniat că reducerea acestor dependențe este esențială pentru securitatea sanitară, protejarea pacienților și capacitatea sistemelor de sănătate de a răspunde rapid în situații de criză.

Industria farmaceutică trebuie să ocupe un loc prioritar în viitoarele politici europene de dezvoltare economică și competitivitate, în condițiile în care statele membre ale Uniunii Europene depind în continuare de furnizori externi pentru medicamente și materii prime necesare producerii acestora. Este unul dintre principalele mesaje transmise de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în cadrul unei întâlniri la nivel european cu reprezentanți ai industriei.

Oficialul român a evidențiat necesitatea unei abordări integrate a sectorului sanitar, care să țină cont nu doar de nevoile pacienților, ci și de rolul economic și industrial al sistemelor de sănătate.

„O întâlnire importantă la nivel european cu lideri din industria europeană, în care am expus nevoile sistemului de sănătate, nevoile de dezvoltare în sistemul de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății: Industria farmaceutică trebuie recunoscută drept sector strategic european

Alexandru Rogobete a subliniat că sistemele de sănătate nu trebuie privite exclusiv ca beneficiare ale resurselor bugetare, ci și ca părți importante ale economiei și ale ecosistemului industrial european.

Potrivit ministrului, funcționarea și dezvoltarea sistemelor sanitare sunt strâns legate de alte domenii economice, de la energie până la producția farmaceutică.

„Sistemele de sănătate din întreaga Europă nu sunt doar consumatori, ele fac parte din majoritatea sistemelor industriale. Vorbim aici de energie, discutăm despre economie, industria farmaceutică, atât de importantă”, a explicat Rogobete.

În acest context, ministrul a transmis reprezentanților Parlamentului European necesitatea unei schimbări de perspectivă asupra rolului industriei farmaceutice în economia Uniunii.

„Mesajul pe care l-am transmis colegilor din Parlamentul European a fost: punem mai mult preț pe industria farmaceutică și, de ce nu, să declarăm industria farmaceutică ca fiind una strategică la nivel european”, a afirmat ministrul Sănătății.

Dependența de importurile de medicamente și materii prime, o vulnerabilitate pentru Europa

Una dintre principalele probleme semnalate de Alexandru Rogobete este dependența statelor europene de producători și furnizori din afara Uniunii Europene, atât în ceea ce privește medicamentele finite, cât și materiile prime utilizate în procesul de fabricație.

Această vulnerabilitate poate afecta capacitatea sistemelor sanitare de a asigura continuitatea tratamentelor, mai ales în situații de criză sau atunci când lanțurile internaționale de aprovizionare sunt perturbate.

„Suntem prea dependenți de alte state din afara spațiului european atât pentru medicamente, cât și pentru materia primă de producere și de fabricație a acestora”, a avertizat Alexandru Rogobete.

Ministrul consideră că reducerea acestor dependențe trebuie să devină o prioritate a politicilor europene, inclusiv prin consolidarea capacităților de producție farmaceutică.

Pacienții oncologici și cei cu boli cardiovasculare au nevoie de acces rapid la tratamente

Alexandru Rogobete a legat necesitatea dezvoltării industriei farmaceutice europene de siguranța pacienților și de capacitatea sistemelor medicale de a interveni prompt în situații critice.

Ministrul a făcut referire în special la persoanele care suferă de afecțiuni oncologice sau cardiovasculare, pentru care accesul constant la medicamente și tratamente poate fi vital.

„Cred că este important să punem un accent deosebit pe reducerea acestor dependențe, pentru că pacienții oncologici, pacienții cu boli cardiovasculare sau, în cazul unui dezastru, au nevoie de intervenția noastră rapidă”, a subliniat ministrul.

Declarația evidențiază legătura dintre autonomia industrială europeană și securitatea sanitară, în condițiile în care disponibilitatea medicamentelor și a materiilor prime poate influența direct capacitatea de reacție a sistemelor de sănătate.

Cooperarea europeană, esențială pentru dezvoltarea sistemelor de sănătate

La finalul intervenției sale, ministrul Sănătății a evidențiat importanța dialogului dintre reprezentanții instituțiilor europene, autoritățile naționale și liderii industriei pentru identificarea unor soluții comune.

„Mulțumim Gândul pentru invitație și cred că astfel de întâlniri la nivel european au un rol important pentru dezvoltarea și cooperarea dintre statele membre, în special pentru sistemul de sănătate”, a declarat ministrul.

Mesajul transmis de Alexandru Rogobete pune în prim-plan necesitatea ca industria farmaceutică să fie tratată nu doar ca un sector economic, ci și ca o componentă esențială a securității sanitare europene.

În perspectiva viitoarelor politici de competitivitate ale Uniunii Europene, dezvoltarea producției de medicamente și reducerea dependenței de furnizorii externi se conturează, astfel, printre prioritățile susținute de ministrul român al Sănătății.