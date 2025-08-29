Alexandru Rogobete: „Condamn discursul rasist, xenofob și șovin. Știu foarte bine despre ce vorbesc”

Ministrul Sănătății este unul dintre copiii români care au crescut alături de părinții nevoiți să plece la muncă în străinătate. Episodul violent în care un tânăr livrator nepalez a fost agresat în urma instigării deputatului AUR, Dan Tanasă, nu l-a lăsat indiferent pe Alexandru Rogobete, care a reacționat printr-o postare.

Ministrul Rogobete a reacționat în online ca urmare a unei agresiuni asupra unui livrator din Bangladesh și a cerut „să condamnăm public șovinismul, indiferent de forma în care ni se prezintă”.

„La rândul meu, condamn public actul de violență total neprovocat al unui rasist împotriva unui om venit să muncească în România. La rândul meu condamn discursul rasist, xenofob și șovin care bântuie (vremelnic, sunt sigur) coridoarele politicii.”

Chiar ministrul, la rândul său, se află printre românii cu părinți plecați la muncă peste hotare, când încă era foarte tânăr

„Știu foarte bine despre ce vorbesc. Părinții mei au plecat în Belgia să muncească atunci când eu eram încă în liceu. Am trăit cu gândul și cu grijile firești pentru cineva aflat departe de casă. Și mă pun adesea în locul oricărui român care muncește în Europa: cum ar fi să fie tratat așa, în țara unde și-a căutat un trai mai bun? Înțeleg nu doar ca politician sau ca ministru al snătății, ci și ca fiu care a stat la distanță de părinți plecați la muncă.”

Mesajul lui Alexandru Rogobete se încheie cu un îndemn la bunătate și încredere, „măcar din deșteptăciune și demnitate”.

„Încrederea ne face bine. Iar unora le urez să fie buni măcar din deșteptăciune și demnitate, dacă din suflet nu reușesc”.

