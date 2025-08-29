Scandal între Marian Godină și Robert Turcescu, din cauza livratorului asiatic: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”

Joi, 28 august, a fost scandal pe Facebook între polițistul influencer, Marian Godină, și jurnalistul Robert Turcescu, după ce acesta din urmă s-a întrebat dacă imaginile video cu agresarea livratorului din Bangladesh nu cumva au fost truncate și i-au fost date lui Marian Godină, care le-a propagat pe rețelele sociale.

„Scandalul livratorului bătut: un fake livrat de Godină la ordinul «Doi și-un sfert»? Ceva nu se leagă”, a postat Turcescu pe Facebook.

În replică, Marian Godină i-a răspuns:

„Văd că dl Turcescu insistă pe faptul că videoclipul cu agresiunea livratorului e un fake. El nu crede asta nicio clipă, el doar știe ce fel de public are. Același public care nu se întreabă de ce anul trecut Turcescu îl făcea praf pe Georgescu, iar acum îl ridică îl slăvi. Și clipul ăla cu Turcescu făcându-l zob pe Georgescu e tot fake? Turcescu știe că mai poate fi relevant doar pentru un asemenea public. Și chiar și așa, are abia 121k de urmăritori. Rușinos, domnule Turcescu, după o viață întreagă de presă să ajungeți să fiți urmărit de atât de puțini oameni”.

De asemenea, el a continuat atacurile la adresa jurnalistului Robert Turcescu:

„Colonele, plutoniere, generale, sau ce naibii oi fi fost tu, acoperitul lui pește, oi fi eu doar un cap de cretă așa cum mă numești tu, dar dorm noaptea liniștit, nu sunt un ticălos care își minte publicul. PPS am peste 650.000 de urmăritori, securistule! Citește încă o dată, 650.000”.

În acel moment, Robert Turcescu a reacționat și i-a dat replica lui Marian Godină, amintind că „a dat de zece ori examen de admitere la Academia de Poliție și tot n-a intrat, dar se laudă că are mulți urmăritori pe Facebook” și a postat o serie de mesaje laudative primite în 2015 de la Godină, după care i-a spus: „Dacă nu ești cuminte, scot toate mesajele, inclusiv alea în care îți dădeai în gât șefii și colegii pe care nu-i suportai!”.

Scandalul s-a oprit apoi, după această replică.

