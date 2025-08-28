Nicușor Dan vrea ca autoritățile să trateze atacul asupra livratorului asiatic ca pe „o infracțiune motivată de ură”

„Autoritățile ar trebui să trateze ca o infracțiune motivată de ură”, scrie președintele Nicușor Dan despre cazul livratorului din Bangladesh atacat de un român pentru faptul „că nu s-a născut aici”.

„Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut”, a scris președintele pe facebook, la auzul că un muncitor din Bangladesh a fost atacat de un român, pe motiv „că nu s-a născut aici”.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice. Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură.”

Primul om în stat a ținut să-l felicite și pe omul legii care a intervenit pentru a-l opri pe atacator.

„Felicit polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze. Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța.”

Daniel Băluță îi îndeamnă pe români să ia pachete de la nepalezi: „Sunt oameni care au și ei familii și copii în țările lor”

Dan Tănasă se spală pe mâini de afirmațiile cu iz xenofob după incidentul cu livratorul asiatic:”Violența stradală nu are nevoie de mine ca să existe”

Bărbatul care a agresat un livrator din Bangladesh a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. I se aduc acuzații pentru violență rasială