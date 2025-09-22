Trump a făcut un anunț important despre un medicament uzual și AUTISM /Experții recomandă prudență

Administrația americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) îi va informa pe medicii din Statele Unite că folosirea substanței acetaminofen în perioadele de sarcină poate fi asociată cu un risc ridicat de autism, a anunțat luni președintele Donald Trump, deși numeroși experți contrazic această ipoteză.

”Experții FDA le recomandă femeilor să limiteze folosirea medicamentului Tylenol în timpul sarcinii, cu excepția situațiilor în care este necesar din punct de vedere medical, pentru situații de tratare a febrei”, a afirmat Donald Trump, conform postului de televiziune CNN.

Specialiștii afirmă că autismul este cauzat de numeroși factori, iar oamenii de știință nu au ajuns la un consens în privința asocierii dintre Tylenol și autism în timpul sarcinii.

Trump a făcut acest anunț din Biroul Oval, unde se afla împreună cu secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy, cu dr. Marty Makary, comisarul Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), cu directorul Institutelor pentru Sănătate, dr. Jay Bhattacharya, și cu administratorul Centrelor americane pentru Servicii Medicale, dr. Mehmet Oz.

”Îi mulțumesc secretarului Kennedy, cel care a adus această problemă în centrul poliicii americane, împreună cu mine. Înțelegem mult mai mult decât cei care au făcut studiile”, a subliniat Trump.

Producătorul medicamentului Tylenol contestă suspciunile

Compania Kenvu, care produce medicamenul Tylenol, a comunicat recent că poartă discuții cu specialiști din agențiile guvernamentale pentru sănătate despre această problemă, recomandându-le femeilor însărcinate să discute cu medicii.

“Substanța acetaminofen este cea mai sigură opțiune de calmare a durerilor pentru femeile însărcinate. Fără ea, femeile ar avea opțiuni periculoase: ar suferi de febră, care este dăunătoare mamelor și bebelușilor, sau ar avea alternative mai riscante”, a comunicat compania duminică.

Imediat după anunțul lui Trump, experți în autism au recomandat prudență în privința concluziilor.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Franța RECUNOAȘTE existența statului palestinian /Macron: „Nimic nu justifică războiul din Gaza, a venit vremea păcii”

Prim-ministrul FRANȚEI încearcă să ajungă la un compromis cu forțele politice privind bugetul/ Lecornu așteaptă propuneri pentru descentralizare