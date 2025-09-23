Administrația Trump impune SANCȚIUNI pe numele soției judecătorului brazilian care la condamnat pe Bolsonaro

După ce fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, un aliat important al președintelui american Donald Trump, a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, Statele Unite au lansat un set de sancțiuni împotriva celui care l-a condamnat.

Mai precis, sancțiunile se vor aplica soției judecătorului Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes. Astfel, toate entitățile financiare controlate de aceasta, a căror active sunt în Statele Unite, vor fi blocate.

Pedepsele care vizează sistemul judiciar brazilian se încadrează într-o nouă ofensivă lansată de Trump la adresa adversarilor săi politici, notează Reuters.

În trecut, sancțiunile aplicate prin intermediul Legii Magnitsky au fost rezervate doar celor considerați vinovați de corupție sau încălcări ale drepturilor omului. La scurt timp după ce noile sancțiuni au fost făcute publice, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat reporterilor că și alți oficiali brazilieni ar putea fi sancționați dacă administrația consideră necesar.

Guvernul brazilian a numit acțiunea SUA un atac la adresa suveranității sale.

„Nu ne vom supune unei astfel de agresiuni”, transmit oficialii.

Trump și aliații săi politici resping procesul împotriva lui Bolsonaro. De altfel, președintele american a fost într-o situație similară în 2020, atunci când a pierdut alegerile împotriva lui Joe Biden, și a indicat frecvent că îl vede pe fostul lider brazilian ca pe un frate.

