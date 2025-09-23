Prima pagină » Știri externe » Administrația Trump impune SANCȚIUNI pe numele soției judecătorului brazilian care la condamnat pe Bolsonaro

Administrația Trump impune SANCȚIUNI pe numele soției judecătorului brazilian care la condamnat pe Bolsonaro

23 sept. 2025, 08:44, Știri externe
Administrația Trump impune SANCȚIUNI pe numele soției judecătorului brazilian care la condamnat pe Bolsonaro

După ce fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, un aliat important al președintelui american Donald Trump, a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, Statele Unite au lansat un set de sancțiuni împotriva celui care l-a condamnat.

Mai precis, sancțiunile se vor aplica soției judecătorului Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes. Astfel, toate entitățile financiare controlate de aceasta, a căror active sunt în Statele Unite, vor fi blocate.

Pedepsele care vizează sistemul judiciar brazilian se încadrează într-o nouă ofensivă lansată de Trump la adresa adversarilor săi politici, notează Reuters.

În trecut, sancțiunile aplicate prin intermediul Legii Magnitsky au fost rezervate doar celor considerați vinovați de corupție sau încălcări ale drepturilor omului. La scurt timp după ce noile sancțiuni au fost făcute publice, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat reporterilor că și alți oficiali brazilieni ar putea fi sancționați dacă administrația consideră necesar.

Guvernul brazilian a numit acțiunea SUA un atac la adresa suveranității sale.

„Nu ne vom supune unei astfel de agresiuni”, transmit oficialii.

Trump și aliații săi politici resping procesul împotriva lui Bolsonaro. De altfel, președintele american a fost într-o situație similară în 2020, atunci când a pierdut alegerile împotriva lui Joe Biden, și a indicat frecvent că îl vede pe fostul lider brazilian ca pe un frate.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”

Citește și

EXTERNE MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu”
13:17
MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu”
POLITICĂ George Simion acuză guvernarea de la Chișinău că vrea să-l elimine pe Vasile COSTIUC din cursa electorală
12:44
George Simion acuză guvernarea de la Chișinău că vrea să-l elimine pe Vasile COSTIUC din cursa electorală
EXTERNE Kim Jong-Un și Xi Jinping relansează relațiile dintre COREEA DE NORD și CHINA/ Cele două state promovează dezvoltarea cooperării strategice
12:38
Kim Jong-Un și Xi Jinping relansează relațiile dintre COREEA DE NORD și CHINA/ Cele două state promovează dezvoltarea cooperării strategice
POLITICĂ Fost ministru al Apărării de la Chișinău, DISCUȚIE cu Nicușor Dan: Președintele României este foarte bine informat despre situația din Moldova
11:48
Fost ministru al Apărării de la Chișinău, DISCUȚIE cu Nicușor Dan: Președintele României este foarte bine informat despre situația din Moldova
EXTERNE Alertă aeriană în mai multe state europene. DRONE, observate în spațiul aerian. Aeroporturile au fost închise: „Poliția a lansat o anchetă”
11:42
Alertă aeriană în mai multe state europene. DRONE, observate în spațiul aerian. Aeroporturile au fost închise: „Poliția a lansat o anchetă”
EXTERNE Imagini incredibile cu Emmanuel Macron. Președintele Franței, blocat în trafic la New York de coloana oficială a președintelui Trump. Polițiștii nu l-au recunoscut și l-au oprit pe troturar
11:20
Imagini incredibile cu Emmanuel Macron. Președintele Franței, blocat în trafic la New York de coloana oficială a președintelui Trump. Polițiștii nu l-au recunoscut și l-au oprit pe troturar
Mediafax
Solvent periculos găsit în ulei, lapte pentru bebeluși și unt. Greenpeace solicită interzicerea în UE a acestuia
Digi24
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu o capacitate de miliarde de melodii
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Optimism moderat la Ministerul Muncii, înaintea deciziei CCR privind pensiile pentru magistrați
Click
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
StirileKanalD
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
KanalD
A murit Eugen Ispas, fostul secretar general al Ministerului Transporturilor. O boală necruțătoare i-a adus sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Merită să cumperi mașină SH din Germania? Cât costă drumul și ce taxe trebuie plătite
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Fericire imensă pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov: Am așteptat atât de mult momentul ăsta! (VIDEO)
Evz.ro
Cea mai lungă eclipsă de soare a secolului. Avem șanse s-o prindem în viață
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
A dus obsesia pentru perfecțiune la alt nivel. O femeie susține că și-a scos toate coastele ca să aibă o talie subțire: "Sunt la 15 zile după operație". Ce a făcut cu ele e de NECREZUT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Cum poți gestiona burnoutul atunci când nu poți lua o pauză
POLITICĂ Procurorii din cadrul PÎCCJ cer RIDICAREA imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, din cauza dosarului în care e vizată de 11 acuzații grave
13:52
Procurorii din cadrul PÎCCJ cer RIDICAREA imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, din cauza dosarului în care e vizată de 11 acuzații grave
POLITICĂ Aripa suveranistă din USR îndeamnă moldovenii să voteze pentru „un viitor european, cu șanse și prosperitate””
13:51
Aripa suveranistă din USR îndeamnă moldovenii să voteze pentru „un viitor european, cu șanse și prosperitate””
IMOBILIARE Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață
13:35
Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață
POLITICĂ Oana Țoiu a ținut un discurs, cu public de data asta, la ONU: „Condamnăm cu fermitate comportamentul nesăbuit și periculos al Rusiei”
13:34
Oana Țoiu a ținut un discurs, cu public de data asta, la ONU: „Condamnăm cu fermitate comportamentul nesăbuit și periculos al Rusiei”
ACTUALITATE Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM
13:29
Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM
VIDEO AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară: „Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real”
13:23
AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară: „Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real”