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Report de peste 1.000.000 de euro la Joker. Ce premii sunt puse în joc la tragerile loto de duminică, 6 septembrie

Report de peste 1.000.000 de euro la Joker. Ce premii sunt puse în joc la tragerile loto de duminică, 6 septembrie
Report de peste 1.000.000 de euro la Joker
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Reporturile continuă să crească la principalele jocuri ale Loteriei Române, iar cele mai mari sume sunt puse în joc la Joker, Loto 6/49 și Noroc. Numai premiul de categoria I de la Joker depășește echivalentul unui milion de euro.

Cea mai mare miză este, în prezent, la Joker.

Cât este reportul la Joker

La categoria I s-a acumulat un report de peste 5,73 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,09 milioane de euro. Și categoria a II-a a aceluiași joc vine cu o sumă destul de importantă: reportul a ajuns la peste 633.500 de lei, adică mai mult de 120.500 de euro.

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La Noroc Plus, premiul de categoria I este, la rândul său, consistent. Reportul depășește 786.800 de lei, echivalentul a aproximativ 149.700 de euro. Un premiu important îi așteaptă și pe jucătorii la Loto 6/49. La categoria I, reportul a trecut de 4,48 milioane de lei, sumă echivalentă cu peste 853.600 de euro.

La Noroc, valoarea acumulată este chiar mai mare. Reportul cumulat depășește 4,53 milioane de lei, respectiv peste 862.300 de euro. Sume de ordinul sutelor de mii de lei sunt disponibile și la celelalte jocuri. La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 969.900 de lei, ceea ce înseamnă mai mult de 184.600 de euro.

La Super Noroc, tot la categoria I, suma pusă în joc a depășit 403.000 de lei, echivalentul a peste 76.700 de euro.

Aproape 20.000 de câștiguri la tragerile precedente

Noile reporturi vin după tragerile loto de joi, 3 septembrie, la care Loteria Română a acordat peste 19.800 de câștiguri. Valoarea totală a premiilor obținute de participanți la tragerile de joi a depășit 1,67 milioane de lei.

În condițiile în care nici marile premii de la unele dintre cele mai populare jocuri nu au fost adjudecate, sumele s-au acumulat pentru următoarele extrageri, iar Joker rămâne în centrul atenției, cu un jackpot care a depășit pragul simbolic de un milion de euro.

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