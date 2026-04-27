Alexandru Rogobete și-a predat mandatul de ministru al Sănătății. „Mulțumesc pacienților. Pentru încredere, dar și pentru răbdare”

Nicolae Oprea
Alexandru Rogobete și-a predat mandatul de ministru al Sănătății, post pe care l-a ocupat din iunie 2025. Rogobete le mulțumește celor cu care a colaborat, dar și pacienților, pentru „încredere și răbdare”.  

„Astăzi am predat mandatul la Ministerul Sănătății. A fost o perioadă intensă, în care fiecare decizie a avut în spate responsabilitate reală, presiune și, mai ales, oameni care așteaptă rezultate. Am intrat în acest mandat cu un obiectiv clar: să recâștigăm încrederea în sistemul de sănătate și să arătăm că schimbarea nu este doar un discurs, ci un proces concret”, scrie Alexandru Rogobete.

Fostul ministru al Sănătății le mulțumește colegilor cu care a lucrat în minister.

Alexandru Rogobete: „Mulțumesc, în primul rând, echipei Ministerului Sănătății”

„Mulțumesc, în primul rând, echipei Ministerului Sănătății. Ați ales să rămâneți alături de mine, de multe ori până târziu în noapte, pentru ca lucrurile să meargă înainte. Fără voi, nimic din ceea ce s-a construit în aceste 10 luni nu ar fi fost posibil.

Mulțumesc profesioniștilor din sănătate – medici, asistente, farmaciști, biologi, personal auxiliar – alături de care am lucrat pentru fiecare schimbare. Sistemul nu se reformează din birou, ci împreună cu cei care îl duc, zi de zi, în spate.

Mulțumesc sindicatelor și societăților profesionale pentru dialog, pentru contribuția reală la schimbările legislative și pentru faptul că, dincolo de diferențe, am găsit soluții.

Mulțumesc industriei medicale și componentei private din sănătate, care au ales un parteneriat corect și transparent pentru dezvoltarea sistemului de sănătate. Cred în colaborare, atunci când este făcută cu reguli clare și cu respect pentru pacient.

Mulțumesc întregului personal medical”, este mesajul lui Alexandru Rogobete.

Acesta mai scrie că le mulțumește și pacienților pentru „încredere și răbdare”.

„Mulțumesc pacienților. Pentru încredere, dar și pentru răbdare. Știu că nu totul se poate rezolva imediat, dar știu și că direcția trebuie continuată.

Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut ancorat în realitate, în momentele în care deciziile nu au fost simple.

Acest mandat se încheie, dar munca pentru un sistem de sănătate mai corect nu se oprește aici. Reforma nu este despre o funcție, ci despre continuitate.

Încrederea ne face bine”, conchide Alexandru Rogobete.

Citește și

REACȚIE Ce spune Ciprian Șerban (PSD), fost ministru al Transporturilor, despre un Guvern format din AUR și social-democrați: „Noi avem un singur scop”
15:59
Ce spune Ciprian Șerban (PSD), fost ministru al Transporturilor, despre un Guvern format din AUR și social-democrați: „Noi avem un singur scop”
ULTIMA ORĂ Noi stenograme din ședința în care PSD a decis să depună moțiunea anti-Bolojan: „USR a semnat cot la cot moțiuni cu AUR. Acum sunt lupii moraliști / „Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci”
15:58
Noi stenograme din ședința în care PSD a decis să depună moțiunea anti-Bolojan: „USR a semnat cot la cot moțiuni cu AUR. Acum sunt lupii moraliști / „Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci”
ECONOMIE Prețuri carburanți luni, 27 aprilie 2026. Benzina s-a scumpit din nou în România. Unde găsești cea mai ieftină motorină
15:49
Prețuri carburanți luni, 27 aprilie 2026. Benzina s-a scumpit din nou în România. Unde găsești cea mai ieftină motorină
ULTIMA ORĂ Grindeanu le cere secretarilor de stat și prefecților PSD să-și prezinte demisiile înainte de moţiunea de cenzură
15:12
Grindeanu le cere secretarilor de stat și prefecților PSD să-și prezinte demisiile înainte de moţiunea de cenzură
SURSE Unanimitate în ședința PSD. Social-democrații merg mai departe cu moțiunea de cenzură
14:59
Unanimitate în ședința PSD. Social-democrații merg mai departe cu moțiunea de cenzură
STATISTICĂ Eurostat: România înregistrează cea mai ridicată rată a deceselor cauzate de accidente rutiere din UE
14:59
Eurostat: România înregistrează cea mai ridicată rată a deceselor cauzate de accidente rutiere din UE
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Click
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Maimuțele din Gibraltar mănâncă pământ pentru a-și proteja stomacul după ce primesc alimente nesănătoase de la turiști
ENERGIE Sebastian Burduja la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: „România este într-o poziție mult mai bună decât acum câțiva ani”
15:52
Sebastian Burduja la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: „România este într-o poziție mult mai bună decât acum câțiva ani”
VIDEO Ion Cristoiu comentează moțiunea depusă de PSD și AUR împotriva lui Bolojan: „Nu mă așteptam. Un moment istoric”
15:41
Ion Cristoiu comentează moțiunea depusă de PSD și AUR împotriva lui Bolojan: „Nu mă așteptam. Un moment istoric”
ENERGIE Cristian Bușoi la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: ”Suntem într-un moment în care mizele europene ale României sunt mai importante ca niciodată”
15:39
Cristian Bușoi la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: ”Suntem într-un moment în care mizele europene ale României sunt mai importante ca niciodată”
FLASH NEWS Trump a convocat o „reuniune de criză“ pe tema Iranului. Principalii consilieri de securitate, chemați la Casa Albă
15:11
Trump a convocat o „reuniune de criză“ pe tema Iranului. Principalii consilieri de securitate, chemați la Casa Albă
INEDIT Un grup de cofetari italieni au preparat cel mai mare tiramisu din lume. Ce dimensiuni are gigantica prăjitură
14:57
Un grup de cofetari italieni au preparat cel mai mare tiramisu din lume. Ce dimensiuni are gigantica prăjitură
EXCLUSIV Radu Marinescu: „Decizia a fost să plece un partid în loc de un om”/ „Am făcut reduceri de cheltuieli păstrând personalul”
14:54
Radu Marinescu: „Decizia a fost să plece un partid în loc de un om”/ „Am făcut reduceri de cheltuieli păstrând personalul”

