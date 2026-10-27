Alexandru Rogobete anunță schimbări în comisiile Ministerului Sănătății care se ocupă cu echivalarea diplomelor și stagiilor medicilor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că va schimba componența comisiilor responsabile de recunoașterea și echivalarea calificărilor și pregătirii profesionale a medicilor, după ce a primit numeroase sesizări privind întârzieri nejustificate și blocaje administrative.

Alexandru Rogobete a anunțat că schimbările vor viza comisiile din cadrul Ministerului Sănătății care se ocupă de recunoașterea și echivalarea titlurilor de calificare, a stagiilor de pregătire și a atestatelor de studii complementare.

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„Ministerul Sănătății trebuie să sprijine medicii, nu să le pună piedici! Iar orgoliile personale nu au ce căuta în deciziile care privesc viitorul profesional al tinerilor medici. În perioada imediat următoare, voi schimba componența comisiilor din Ministerul Sănătății responsabile de recunoașterea și echivalarea titlurilor de calificare, a stagiilor de pregătire și a atestatelor de studii complementare”, a transmis ministrul Sănătății pe Facebook.

Acesta a precizat că inistituția a primit numeroase sesizări din partea medicilor rezidenți și specialiști care reclamă întârzieri în recunoașterea pregătirii profesionale, a diplomelor și a competențelor dobândite, inclusiv în alte state europene.

„Am primit numeroase sesizări din partea medicilor rezidenți și a medicilor specialiști privind întârzierile nejustificate în recunoașterea pregătirii profesionale, a diplomelor și a competențelor dobândite, inclusiv în alte state europene”.

Rogobete: „Nu accept ca viitorul unui tânăr medic să depindă de orgoliile unor cadre didactice”

Rogobete mai spune că nu va accepta ca viitorul tinerilor medici să depindă de orgoliile unor cadre didactice, de nepăsarea unor membri ai comisiilor sau de proceduri prelungite. El susține că astfel de blocaje pot afecta invlusiv revenirea în România a medicilor care au studiat sau au lucrat în străinătate.

„Nu accept ca viitorul unui tânăr medic să depindă de orgoliile unor cadre didactice, de nepăsarea unor membri ai comisiilor sau de proceduri prelungite fără justificare. În loc să încurajăm întoarcerea medicilor români acasă și să le facilităm integrarea în sistemul nostru de sănătate, ajungem uneori să îi descurajăm prin întârzieri și blocaje administrative”.

Comisiile care întârzie dosarele vor fi schimbate

Ministrul Sănătății mai spune că a analizat cazurile care i-au fost semnalate și a decis să schimbe componența comisiilor despre care consideră că nu își îndeplinesc corespunzător atribuțiile.

„Acest lucru o să înceteze! Am analizat situațiile semnalate și am decis să schimb componența acelor comisii care nu performează, care întârzie nejustificat soluționarea dosarelor sau care au impresia că funcțiile pe care le ocupă le aparțin”.

Rogobete mai spune că experiența profesională și academică a membrilor comisiilor trebuie să fie însoțită de responsabilitate și de respect față de medicii aflați la începutul carierei. În final, acesta a subliniat că nu va permite ca orgoliile, birocrația sau interesele personale să blocheze parcursul profesional al medicilor.