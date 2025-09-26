Algebra puterii după Nicușor: Dreptul e interpretabil, fotoliul lui Bolojan e fix. Premierul nu pleacă dacă pachetele de reformă sunt RESPINSE de CCR

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Digi 24, că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să își dea demisia în cazul în care Curtea Constituțională ar respinge unul dintre pachetele de reformă ale Guvernului. El a explicat că deciziile CCR țin de interpretarea unor texte și că există mereu loc de ambiguități.

”Deloc (dacă ar trebui Bolojan să demisioneze – n.r.). Eu am făcut vreo patru sau cinci obiecţii, au fost sesizări de neconstituţionalitate. Una mi-a fost admisă, una mi-a fost respinsă. Curtea Constituţională a apreciat altfel decât am apreciat eu. E democraţie, da? Dreptul nu este o ştiinţă, nu este chiar matematică, da? E o chestiune de a interpreta nişte texte care sunt scrise în limbajul natural. În limbajul natural poţi să ai ambiguităţi. Deloc. Nu văd niciun fel de legătură”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

El a adăugat că Guvernul a acționat cu bună-credință și a depus eforturi pentru a respecta jurisprudența Curții.

”Nimeni nu e nebun să trimită la Curtea Constituţională texte care sunt neconstituţionale. A fost un efort pe care, în parte, îl cunosc, de a citi toate deciziile anterioare ale Curţii Constituţionale pe speţe similare, deci a fost o absolută bună-credinţă a Guvernului şi a coaliţiei. Se întâmplă în viaţă, în ştiinţa juridică, ca ceea ce tu crezi că este legal şi constituţional să nu fie… Se mai întâmplă”, a spus acesta.

