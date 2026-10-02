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Primarul celei mai vestice localități din România a murit. Edilul era la al șaptelea mandat

Elena Popescu
Primarul celei mai vestice localități din România a murit. Edilul era la al șaptelea mandat
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Este doliu în administrația locală din Timiș. Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche și unul dintre cei mai longevivi edili din județ, a murit vineri dimineață, 2 octombrie, la vârsta de 66 de ani.

Bohancanu se afla la cel de-al șaptelea mandat și, cu o singură întrerupere, conducea din 1996 administrația celei mai vestice localități din România.

Vestea morții a fost anunțată de fiul primarului

Ioan Bohancanu s-a stins din viață vineri dimineață, iar anunțul a fost făcut de fiul său, Mirel Bohancanu.

”Cu profundă durere în suflet vă anunț trecerea în neființă a tatălui meu, Bohancanu Ioan, primarul comunei Beba Veche. Astăzi ne despărțim de un tată iubit, de un om devotat familiei sale și comunității pe care a slujit-o cu suflet și responsabilitate. Plecarea lui lasă în urmă un gol imens, pe care cuvintele nu îl pot cuprinde”, a transmis acesta.

Aproape trei decenii la conducerea comunei Beba Veche

Ioan Bohancanu s-a născut pe 23 iunie 1960, la Nădlac, în județul Arad. Inginer agronom de profesie, a absolvit Facultatea de Agronomie din Timișoara și a ajuns în zona Beba Veche în anul 1984, când a fost repartizat ca șef de fermă la CAP Cherestur. Ulterior, a lucrat în mai multe structuri din agricultură, înainte de a intra în administrația locală.

Primul mandat de primar al comunei Beba Veche l-a câștigat în 1996. A condus localitatea până în anul 2000, după care a urmat o întrerupere de patru ani.

În 2004 a revenit la conducerea Primăriei și a fost reales la fiecare scrutin local care a urmat. La alegerile din 2024, Bohancanu a obținut cel de-al șaptelea mandat din cariera sa.

De-a lungul carierei politice, Bohancanu a activat sub mai multe sigle politice, între care PNL, PDL și PSD. Într-un interviu acordat după alegerile din 2024, el spunea că patru dintre mandatele sale au fost obținute din partea PSD.

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