Alimentele și energia electrică, printre cele mai lovite de noul val de SCUMPIRI. Vezi cu cât au crescut prețurile pentru produsele de bază

Rata anuală a inflației a sărit aproape de 10% în august 2025, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Concret, inflația a urcat la 9,9%, față de 7,8% în iulie, semnal clar că prețurile continuă să crească rapid.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu aproape 9% în ultimele 12 luni, dar vedetele scumpirilor au fost fructele proaspete, cu o creștere de aproape 42%. În aceeași categorie, cartofii au fost singura surpriză plăcută, scăzând cu 9,36% față de august 2024.

La capitolul mărfurilor nealimentare, creșterea a fost și mai dură: energia electrică s-a scumpit cu aproape 66%, iar alte produse au urcat cu peste 10%. Serviciile au urcat și ele cu aproape 10%, cele mai mari majorări fiind la igienă și cosmetică (+19%) și biletele CFR (+18,6%).

Rata inflației de la începutul anului, comparativ cu decembrie 2024, a fost de 8,1%, iar indicele armonizat al prețurilor de consum, folosit pentru comparații europene, a arătat o creștere anuală de 8,5%.

Practic, românii resimt mai scump toate produsele și serviciile de zi cu zi, iar facturile la energie și coșul de fructe par să fie cele mai „dureroase” pentru buzunarele consumatorilor.

În luna august, mulți români au primit facturi la energie aproape duble, ca urmare a majorării TVA-ului la electricitate și gaz. Acest aspect a adăugat presiune suplimentară asupra gospodăriilor, care deja simțeau efectele inflației în creștere.

Experții economici au avertizat că majorările de taxe și alte măsuri de austeritate adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, vor contribui la accelerarea inflației, afectând în special consumatorii cu venituri mici și medii.

