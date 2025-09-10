Prima pagină » Actualitate » După ce AUR l-a acuzat că „a pus educația pe butuci”, Daniel David anunță ore SUPLIMENTARE pentru elevii din ciclul primar

Bianca Dogaru
10 sept. 2025, 13:39, Actualitate
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis că din acest an școlar, învățătorii vor face cu elevii din ciclul primar ore de educație remedială, adică un fel de „meditații la clasă”. Ideea este simplă: copiii vor avea două ore pe săptămână în care să recupereze ceea ce nu au înțeles, să fixeze mai bine competențele deja predate și să nu rămână în urmă.

„Un efect secundar pozitiv al acestor măsuri de criză, nu a fost intenționat, dar este un efect secundar pozitiv, faptul că la nivelul învățământului primar vom avea cele două ore de educație remedială pentru copii. Noi întotdeauna ne-am dorit să avem program național remedial, dar nu am avut buget. Ei, uite că vom avea două ore pe săptămână la nivelul învățământului primar, în care învățătorul va lucra cu copii să-și consolideze și să-și fixeze competențele dobândite, să corecteze competențele pe care ar fi vrut să le formeze și copii n-au reușit să le asimileze”, a declarat, la RFI, Daniel David.

Întrebat dacă aceste ore pot fi potrivite ca niște „meditații la clasă”, ministrul a admis: „Dacă vreți, da, puteți să le spuneți așa, dar eu prefer să le spun ore remediale”.

Pentru învățători, asta nu înseamnă ore suplimentare plătite în plus, ci o modificare în norma de lucru:

„Înseamnă cele două ore din normă. De exemplu, pe săptămână ai 40 de ore norma de lucru. Până acum, să presupunem, în medie, din cele 40 de ore aveai 18 ore de predare. Acum, din cele 40 de ore norma de lucru vei avea 20 de ore de predare, iar din cele două ore în plus în zona învățătorilor, cele două ore se vor focaliza pe componenta de învățare remedială”, a explicat ministrul.

Daniel David spune că schimbările vor apărea și la gimnaziu și liceu: 25% din timpul fiecărei discipline va fi dedicat activităților remediale. Motivul din spate este reprezentat de faptul că România se confruntă cu un nivel uriaș de analfabetism funcțional.

„Am reglementat că 25% din timpul alocat fiecărei discipline, un lucru care este prins în lege, dar am spus ce aș aștepta să facem acolo, 25% din timpul alocat fiecărei discipline, la nivel de gimnaziu și la nivel de liceu să fie din nou alocat unor activități remediale, ca în învățământul primar, pentru că noi avem o zonă de analfabetism funcțional foarte mare, avem olimpici, ne lăudăm cu ei, dar când vezi că 50% dintre copii se află în zonă de analfabetism funcțional, este clar că trebuie să investești în zona de învățământ remedial și atunci la fiecare disciplină, 25% din timp nu o să mai fie lecția și ora, ci activități care merg pe consolidare, corectarea competențelor pe care nu le-au dobândit copiii, utilizarea în viața de zi cu zi și sigur, dacă vor dori profesorii și pregătirea pentru performanță”.

Anunțurile vin într-un moment tensionat pentru ministrul Educației. AUR a depus recent o moțiune simplă în Senat împotriva sa, acuzându-l că, prin Legea nr. 141/2025, a „pus educația pe butuci”. Formațiunea critică majorarea normei didactice, reducerea fondului de burse și comasarea școlilor, pe care le vede drept „concedieri mascate” și „austeritate forțată”.

Surse foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

