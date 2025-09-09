Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA a fost AMÂNAT din cauza lucrărilor la șinele de tramvai

Examenul de admitere la Facultatea de Științe Politice a SNSPA, programat pentru marți, a fost amânat pentru joi, după ce lucrările la șinele de tramvai din fața universității au afectat cablurile de internet.

”Dragi candidaţi şi viitori studenţi SNSPA, din păcate, din cauza unor lucrări la şinele de tramvai din faţa universităţii noastre, cablurile care asigură conexiunea SNSPA la internet au fost avariate. Platformele noastre interne sunt momentan offline”, au transmis oficialii SNSPA.

Astfel, examenul de licență programat pentru marți a fost reprogramat pentru joi. În ceea ce privește înscrierile la masterat, SNSPA a transmis că procesul nu va fi afectat.

”Pentru cei care doresc să se înscrie la masterat: vă rugăm să nu vă îngrijoraţi. Suntem în permanentă legătură cu providerul de internet şi am primit asigurări că situaţia va fi remediată cât mai repede. De îndată ce avem un termen estimat pentru restabilirea conexiunii, îl vom comunica public, astfel încât procesul de înscriere să continue fără probleme. Joi vă aşteptăm pregătiţi şi conectaţi – la propriu şi la figurat”, au mai transmis reprezentanţii Facultării de Ştiinţe Politice a SNSPA.

