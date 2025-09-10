AUR îl ia în vizor pe Daniel David. MOȚIUNE simplă împotriva ministrului Educației: „Profesorii și elevii nu merită dispreț și austeritate”

AUR nu lasă lucrurile să treacă ușor după ultimele reforme din Educație și a înregistrat la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Daniel David. Opoziția îl acuză că a împins școala românească spre „concedieri mascate”, comasări haotice și o scădere vizibilă a calității actului educațional. Moțiunea va fi dezbătută și votată luni, 15 septembrie, de la ora 16.

În document, AUR arată cu degetul spre Legea nr. 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului. Formațiunea o numește „cel mai brutal atac asupra educației din ultimii ani”. Și, dacă ne uităm la cifre, înțelegem de ce: norma didactică a crescut de la 18 la 20 de ore pe săptămână fără o creștere de salariu, fondul de burse redus cu peste 50%, iar comasările amenință sute de școli, în special din mediul rural.

„Profesorii sunt supuși la presiuni uriașe, elevii și studenții pierd burse esențiale, iar sute de școli sunt amenințate cu închiderea. Educația este coloana vertebrală a unei națiuni, iar profesorii și elevii merită respect și resurse, nu dispreț și austeritate”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Dincolo de retorică, problema ridicată în moțiune evindențiază riscul ca abandonul școlar să crească.

Această nouă moțiune vine după ce dumincă, Parlamentul a respins cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan. Acestea vizau teme majore precum reforma sănătății, guvernanța corporativă, funcționarea instituțiilor precum ASF, ANCOM și ANRE, dar și pachetul de austeritate.

Surse foto: Profimedia / Mediafax Foto, Alexandru Dobre

