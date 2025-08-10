Combinația de alimente care ne distruge creierul, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este mâncarea preferată a românilor!

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a explicat care este combinația de alimente care ne distruge creierul. Este vorba despre o mâncare preferată de mulți cetățeni români. Preparatul este consumat atât în oraș, în diverse localuri și restaurante, cât și acasă!

Combinația de alimente care ne distruge creierul, potrivit dr. Vlad Ciurea

În cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, doctorul Vlad Ciurea susținea că prăjelile nu sunt sănătoase pentru creier. Odată ce alimentele sunt prăjite, anumite proteine se degradează. Un exemplu poate să reprezinte cartofii prăjiți cu friptura (mici, de exemplu).

Pe de altă parte, medicul neurochirurg explică importanța unei hidratări corespunzătoare.

„Toate prăjelile, toate astea fac rău. Tot ce se face în ulei fierbinte, vă dați seama că au anumite proteine care se degradează. Iar de aici, dacă mai facem un pas și la cărnăria care vine în valuri… Toate acestea fac rău. Și supercondimentate, la fel. Dar, în schimb, creierul are un avantaj, pe care noi nu-l luăm în considerare, trebuie să-i dăm apă.

El înghite foarte multă apă. De aceea, eu pledez să se bea doi litri de apă pe zi, nu atât pentru burtică, pentru creier, că se duce… Și oxigen, să avem oxigenul necesar și apa… Că 78% stă în apă, deci el plutește mai mult sau mai puțin. Și atunci eu trebuie să-i dau apă”, a precizat medicul neurochirurg.

Ceaiul verde – un produs „minunat pentru creier”

De altfel, medicul neurochirurg a explicat că un produs „dovedit minunat pentru creier” reprezintă ceaiul verde. De altfel, și cafeaua poate fi consumată, însă nu în exces.

„Ceaiul verde este dovedit minunat pentru creier. Se simte foarte bine. Altceva: cafeaua! Oooo, ce bine-i! Cafeaua face bine. Nu exces de cafea, că e vorba de inimă. Dar e vorba și despre persoană. Voltaire, 40 de cafele pe zi, bine, poate erau mai mititele, Balzac, carafa de cafea fierbinte peste noapte”, a mai spus medicul Vlad Ciurea.

