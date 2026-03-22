Alimentul de post care ne face mai inteligenți, potrivit medicului Vlad Ciurea: „E combustibilul perfect pentru creier”

Dr. Vlad Ciurea

Există un aliment, consumat mai ales în perioadele de post, care atrage atenția nutriționiștilor pentru rolul său în susținerea funcțiilor cognitive. Printre medicii care îl promovează în mod constant, mai ales pentru efectele sale benefice asupra creierului, se numără și celebrul neurochirurg Vlad Ciurea.

Este vorba despre nucă, fiind considerată una dintre cele mai valoroase surse vegetale de nutrienți esențiali pentru activitatea neuronală, scrie Cancan.

Organismul are nevoie, în general, de un „combustibil” de calitate pentru a susține procesele de memorie, concentrare și învățare, iar nucile oferă o combinație rară de grăsimi sănătoase, antioxidanți și micronutrienți care sprijină direct aceste funcții.

„Uitați-vă la nucă. Aceasta are exact forma emisferelor cerebrale. Dacăa o desfaceți, vedeți niste șanturi, exact ca girusurile noastre cerebrale. Nuca este, de fapt, combustibilul perfect pentru creier, conținând acele grăsimi bune de care neuronii au nevoie pentru a comunica între ei”, spune medicul Vlad Ciurea.

Dar, pe lângă aportul de grăsimi esențiale, nucile se mai remarcă și prin conținutul ridicat de antioxidanți naturali.

Creierul este unul dintre organele cele mai vulnerabile la stresul oxidativ, un proces biologic asociat cu îmbătrânirea celulară și cu declinul cognitiv progresiv, iar antioxidanții contribuie la neutralizarea radicalilor liberi și la protejarea țesutului nervos, reducând riscul deteriorării premature a celulelor cerebrale.

Această protecție este relevantă pe termen scurt, pentru menținerea clarității mentale, dar și pe termen lung, pentru conservarea funcțiilor cognitive.

Un alt avantaj important al nucilor este densitatea lor energetică. Creierul consumă o cantitate mare de energie, iar variațiile bruște ale glicemiei pot provoca stări de oboseală mentală, dificultăți de concentrare și mai ales senzația de „ceață cerebrală”.

Iar nucile furnizează energie stabilă datorită conținutului echilibrat de grăsimi, proteine vegetale și fibre, fără a produce fluctuații rapide ale nivelului de zahăr din sânge. În acest fel, ele pot susține vigilența și capacitatea de concentrare pe tot parcursul zilei.

