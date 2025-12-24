Alina Pușcău, din nou la școală. ”Mama este foarte fericită că mă duc la liceu”

Alina Pușcău, în vârstă de 44 de ani, este din nou pe băncile școlii. ”Mama este foarte fericită că mă duc la liceu”, a mărturisit vedeta.

Alina Pușcău a revenit pe băncile școlii. Aceasta nu a terminat liceul dat fiind că la finalul clasei a IX-a a plecat în America, după câștigarea unui concurs de modelling.

Vedeta a dat detalii despre revenirea sa la școală la podcasul realizat de Nasrin.

Alina Pușcău, din nou la școală. ”E o continuare a educației, nu trebuie să îți fie rușine”

”Sunt în clasa a X-a, trec în clasa a XI-a și îmi place foarte mult. Acum am altfel de minte. Am avut succes de mică, nu am putut (n.r. să își continue studiile)”, a declarat Alina Pușcău, citată de click.ro.

”Părinții mei au ales pentru mine, iar acum mama este foarte fericită că mă duc la liceu, e o continuare a educației, nu trebuie să îți fie rușine, e vorba că începi, ești curios și vrei”, a adăugat vedeta.

Alina Pușcău, super carieră de model

Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. În anul 1998 a câștigat concursului Elite Model Look, la vârsta de 16 ani.

În urmă cu ani, Alina Pușcău a avut o idilă cu starul hollywoodian Vin Diesel. De asemenea, vedeta a avut o relație și cu regizorul Brett Ratner.

Alina Pușcău este singura româncă care a apărut pe coperta revistei ”Playboy” America.