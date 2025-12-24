Prima pagină » Actualitate » Alina Pușcău, din nou la școală. ”Mama este foarte fericită că mă duc la liceu”

Alina Pușcău, din nou la școală. ”Mama este foarte fericită că mă duc la liceu”

24 dec. 2025, 14:30, Actualitate
Alina Pușcău, din nou la școală. ”Mama este foarte fericită că mă duc la liceu”
Galerie Foto 12
Alina Pușcău, din nou la școală

Alina Pușcău, în vârstă de 44 de ani, este din nou pe băncile școlii. ”Mama este foarte fericită că mă duc la liceu”, a mărturisit vedeta.

Alina Pușcău a revenit pe băncile școlii. Aceasta nu a terminat liceul dat fiind că la finalul clasei a IX-a a plecat în America, după câștigarea unui concurs de modelling.

Vedeta a dat detalii despre revenirea sa la școală la podcasul realizat de Nasrin.

Alina Pușcău, din nou la școală. ”E o continuare a educației, nu trebuie să îți fie rușine”

”Sunt în clasa a X-a, trec în clasa a XI-a și îmi place foarte mult. Acum am altfel de minte. Am avut succes de mică, nu am putut (n.r. să își continue studiile)”, a declarat Alina Pușcău, citată de click.ro.

”Părinții mei au ales pentru mine, iar acum mama este foarte fericită că mă duc la liceu, e o continuare a educației, nu trebuie să îți fie rușine, e vorba că începi, ești curios și vrei”, a adăugat vedeta.

Alina Pușcău, super carieră de model

Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. În anul 1998 a câștigat concursului Elite Model Look, la vârsta de 16 ani.

În urmă cu ani, Alina Pușcău a avut o idilă cu starul hollywoodian Vin Diesel. De asemenea, vedeta a avut o relație și cu regizorul Brett Ratner.

Alina Pușcău este singura româncă care a apărut pe coperta revistei ”Playboy” America.

Recomandarea video

Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Cancan.ro
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Povestea spărgătorului de nuci

Cele mai noi