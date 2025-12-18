Cu cât a fost plătită Alina Pușcău ca să pozeze în ”Playboy”. ”Fostul meu a făcut pozele”

Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit cu cât a fost plătită ca să ppozez în celebra revistă ”Playboy” America.



Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. În anul 1998 a câștigat concursului Elite Model Look, la vârsta de 16 ani. În urmă cu ani, Alina Pușcău a avut o idilă cu starul hollywoodian Vin Diesel. De asemenea, vedeta a avut o relație și cu regizorul Brett Ratner.

Alina Pușcău este singura româncă care a apărut pe coperta revistei ”Playboy” America. Aceasta a dezvăluit ce sumă de bani a primit pentru pictorialul respectiv.

”Mi-am luat jumătate de milion de dolari. Am fost prima și ultima româncă de pe revista Playboy. Am fost în America, pe coperta Playboy. Fostul meu a făcut pozele”, a mărturisit Alina Pușcău, potrivit click.ro.

”Lucram împreună și lucram foarte bine împreună, pentru că aveam succes tot timpul. El venea cu o idee, eu cu o idee și uite așa. Și tot timpul îmi apăreau oportunități de genul acesta în care mă implicam, dar nu știam ce se întâmplă, chiar dacă nu aveam talent”, a mai spus vedeta.