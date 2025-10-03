Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce escalada El Capitan. S-a întâmplat chiar într-un live urmărit de mii de fani

Balin Miller, un alpinist cunoscut în vârstă de 23 de ani, a murit după ce a căzut în gol, în timp ce escalada faimoasa stâncă El Capitan, din Parcul Național Yosemite, în SUA. Momentul s-a produs chiar în timpul unei transmisiuni live pe rețelele sociale, urmărită de mii de fani.

Balin Miller a fost pasionat de escaladă încă din copilărie și și-a dedicat întreaga viață acestui sport, potrivit Mirror. Mama sa, Jeanine Girard-Moorman a spus:

„A escaladat de când era doar un băiețel. Inima și sufletul lui au fost dedicate cățărării. Iubea să urce pe munți și nu era vorba niciodată despre bani sau faimă„.

Într-un mesaj postat pe Facebook, aceasta și-a exprimat durerea sfâșietoare:

„Cu inima grea trebuie să vă spun că fiul meu incredibil, Balin Miller, a murit astăzi într-un accident de escaladă. Inima mea este sfărâmată în milioane de bucăți. Nu știu cum voi reuși să trec prin asta. Îl iubesc atât de mult. Vreau să mă trezesc din acest coșmar îngrozitor„.

Balin Miller a murit miercuri, în timp ce urca El Capitan, una dintre cele mai cunoscute și dificile formațiuni de granit din lume, cu înălțime de circa 915 metri.

Conform fratelui său mai mare, Dylan Miller, Balin practica „lead rope soloing”, o tehnică care permite escaladarea de unul singur, folosind o coardă de siguranță.

Acesta ar fi terminat deja traseul „Sea of Dreams”, înalt de 730 de metri, și își strângea echipamentul când, cel mai probabil, a rămas fără coardă și a căzut. Momentan, circumstanțele exacte ale accidentului rămân deocamdată neclare.

Balin Miller era deja renumit la nivel internațional pentru performanțele sale. În luna iunie, anunțase pe Instagram că reușise prima ascensiune solo a rutei Slovak Direct de pe Mount McKinley (Denali), una dintre cele mai dificile din lume. El a urcat traseul în 56 de ore, o performanță însemnată pentru orice alpinist.

Fratele acestuia a povestit că Balin a crescut escaladând munții din Alaska, alături de familie:

„A spus mereu că se simțea cel mai viu atunci când escalada. Eu sunt fratele mai mare, dar el era mentorul meu”.

Mulți fani i-au adus omagii online, spunând că îl urmăreau pe TikTok, unde el transmitea live ascensiunea sa din Yosemite. El era cunoscut în comunitatea pasionaților de alpinism datorită cortului său portocaliu distinctiv.

Balin ajunsese în Yosemite cu două săptămâni înainte de sosirea familiei sale, planificând o perioadă de relaxare și escalade ușoare. Această tragedie s-a produs înainte ca rudele sale să ajungă în parc.

Fratele său a transmis un mesaj emoționant:

„A inspirat atât de mulți oameni să facă lucruri care păreau imposibile, inclusiv pe mine. Nu-mi pot imagina să mai urc vreodată fără el„.

