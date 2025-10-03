Prima pagină » Actualitate » Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce escalada El Capitan. S-a întâmplat chiar într-un live urmărit de mii de fani

Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce escalada El Capitan. S-a întâmplat chiar într-un live urmărit de mii de fani

03 oct. 2025, 20:01, Actualitate
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce escalada El Capitan. S-a întâmplat chiar într-un live urmărit de mii de fani
sursa foto: Instagram/Balin Miller

Balin Miller, un alpinist cunoscut în vârstă de 23 de ani, a murit după ce a căzut în gol, în timp ce escalada faimoasa stâncă El Capitan, din Parcul Național Yosemite, în SUA. Momentul s-a produs chiar în timpul unei transmisiuni live pe rețelele sociale, urmărită de mii de fani.

Balin Miller a fost pasionat de escaladă încă din copilărie și și-a dedicat întreaga viață acestui sport, potrivit Mirror. Mama sa, Jeanine Girard-Moorman a spus:

„A escaladat de când era doar un băiețel. Inima și sufletul lui au fost dedicate cățărării. Iubea urce pe munți și nu era vorba niciodată despre bani sau faimă„.

Într-un mesaj postat pe Facebook, aceasta și-a exprimat durerea sfâșietoare:

„Cu inima grea trebuie să spun fiul meu incredibil, Balin Miller, a murit astăzi într-un accident de escaladă. Inima mea este sfărâmată în milioane de bucăți. Nu știu cum voi reuși trec prin asta. Îl iubesc atât de mult. Vreau să trezesc din acest coșmar îngrozitor„.

Balin Miller a murit miercuri, în timp ce urca El Capitan, una dintre cele mai cunoscute și dificile formațiuni de granit din lume, cu înălțime de circa 915 metri.

Conform fratelui său mai mare, Dylan Miller, Balin practica „lead rope soloing”, o tehnică care permite escaladarea de unul singur, folosind o coardă de siguranță.

Acesta ar fi terminat deja traseul Sea of Dreams”, înalt de 730 de metri, și își strângea echipamentul când, cel mai probabil, a rămas fără coardă și a căzut. Momentan, circumstanțele exacte ale accidentului rămân deocamdată neclare.

Balin Miller era deja renumit la nivel internațional pentru performanțele sale. În luna iunie, anunțase pe Instagram că reușise prima ascensiune solo a rutei Slovak Direct de pe Mount McKinley (Denali), una dintre cele mai dificile din lume. El a urcat traseul în 56 de ore, o performanță însemnată pentru orice alpinist.

Fratele acestuia a povestit că Balin a crescut escaladând munții din Alaska, alături de familie:

„A spus mereu că se simțea cel mai viu atunci când escalada. Eu sunt fratele mai mare, dar el era mentorul meu”.

Mulți fani i-au adus omagii online, spunând că îl urmăreau pe TikTok, unde el transmitea live ascensiunea sa din Yosemite. El era cunoscut în comunitatea pasionaților de alpinism datorită cortului său portocaliu distinctiv.

Balin ajunsese în Yosemite cu două săptămâni înainte de sosirea familiei sale, planificând o perioadă de relaxare și escalade ușoare. Această tragedie s-a produs înainte ca rudele sale să ajungă în parc.

Fratele său a transmis un mesaj emoționant:

„A inspirat atât de mulți oameni facă lucruri care păreau imposibile, inclusiv pe mine. Nu-mi pot imagina mai urc vreodată fără el„.

Autorul recomandă:

Un polonez a scris istorie. A urcat Everestul și l-a coborât pe schiuri fără suport de oxigen. Povestea incredibilă a unui efort SUPRAOMENESC

Un alpinist britanic ESCALADEAZĂ Everestul pentru a 19-a oară

Citește și

ACTUALITATE Trombă uriașă, filmată pe Marea Neagră. Populația, panicată la vederea fenomenului meteorologic asemănător tornadei
20:47
Trombă uriașă, filmată pe Marea Neagră. Populația, panicată la vederea fenomenului meteorologic asemănător tornadei
ACTUALITATE MASACRU în UCRAINA. Rușii au carbonizat 13 mii de porci într-un atac cu DRONE
20:40
MASACRU în UCRAINA. Rușii au carbonizat 13 mii de porci într-un atac cu DRONE
POLITICĂ Politica de austeritate a guvernului, trambulină pentru partidele suveraniste? llie Bolojan: ”Va fi un vot și mai puternic împotrivă”
20:30
Politica de austeritate a guvernului, trambulină pentru partidele suveraniste? llie Bolojan: ”Va fi un vot și mai puternic împotrivă”
ACTUALITATE Un pasager a fost depistat în aeroport cu un craniu de om și alte rămășițe umane în bagaj. Șocant pentru ce le folosea
20:26
Un pasager a fost depistat în aeroport cu un craniu de om și alte rămășițe umane în bagaj. Șocant pentru ce le folosea
ACTUALITATE Chiriile false, noua escrocherie a momentului. Cum fac bani hoții acum
19:28
Chiriile false, noua escrocherie a momentului. Cum fac bani hoții acum
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Cancan.ro
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Când se închide Transfăgărășanul în 2025! Anunț important pentru turiști și șoferi
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Evz.ro
Peaky Blinders revine. Netflix anunță noi sezoane
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
O anomalie gravitațională a fost detectată de NASA deasupra Atlanticului