Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C

Menținerea unui apartament confortabil, la temperatura constantă de 21 de grade C, presupune un consum atent de energie și o planificare corectă a cheltuielilor.

De altfel, costul lunar depinde de mai mulți factori, printre care suprafața locuinței, eficiența centralei termice, izolația și prețul gazului în regiunea respectivă. Dar, printr-un calcul realistic, proprietarii pot să estimeze cheltuielile și pot să identifice metode de economisire fără a compromite confortul.

Factorii care influen țează consumul de gaz

Suprafața apartamentului este, deci, un element determinant. Astfel, pentru un apartament de 50 mp, cu izolație medie, centrala va consuma în fiecare lună între 120 și 180 m³ de gaz, în funcție de temperaturile exterioare.

La un apartament de 60 mp, consumul urcă la aproximativ 140–210 m³, iar în cazul unui apartament de 80 mp, poate ajunge la 180–270 m³, scrie Playtech.

Și eficiența centralei termice influențează costul: centralele moderne, cu eficiență de peste 90%, reduc cantitatea de gaz necesară pentru menținerea temperaturii constante.

De asemenea, izolația termică a locuinței este la fel de importantă: ferestrele cu geam termopan, pereții bine izolați și ușile etanșe reduc pierderile de căldură, fapt care se traduce prin consum mai mic și facturi mai accesibile.

În schimb, apartamentele vechi, cu pierderi semnificative de căldură, pot genera costuri cu până la 30–40% mai mari decât media estimată.

Cât cost ă lunar s ă înc ă lze ș ti la 21 de grade C un apartament standard

Pornind de la un preț mediu al gazului de circa 1,35 lei/kWh în 2025, un apartament de 50 mp poate înregistra o factură lunară între 250 și 380 lei, în condiții normale de iarnă.

Pentru un apartament de 60 mp, costurile cresc la 300–450 lei, iar pentru 80 mp, între 380 și 600 lei. Aceste valori sunt estimări orientative și pot varia în funcție de gradul de utilizare, temperaturile exterioare și eventuale fluctuații ale prețului gazului.

De asemenea, economiile se pot obține prin reglarea termostatului și prin programarea centralelor pentru a menține temperaturi mai scăzute pe timpul nopții sau în intervalele când apartamentul nu este folosit.

Sau, o altă metodă eficientă este și instalarea de centrale în condensare sau de centrale cu reglare automată a temperaturii, care adaptează consumul de gaz în funcție de necesitățile reale. Nu în ultimul rând, verificarea regulată a instalației și curățarea radiatoarelor contribuie la eficiența sistemului. Și izolația suplimentară a ferestrelor și ușilor poate să reducă pierderile de căldură cu până la 20%, generând economii însemnate.

