Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în BUCUREȘTI, acum, în 2025: chirie + mâncare + facturi

30 aug. 2025, 11:23, Actualitate
Bucureștiul rămâne, și în 2025, cel mai scump oraș din România. Dacă te gândești să te muți singur în Capitală sau, pur și simplu, vrei să îți faci un buget lunar realist, cifrele de pe platforma Numbeo arată clar cât costă traiul de zi cu zi în principala așezare urbană a țării.

Conform celor mai recente date, un singur adult cheltuie, în medie, 3.511 lei pe lună pentru nevoile de bază, adică mâncare, transport, facturi și mici ieșiri în oraș.

Cheltuielile de bază pentru un trai în București

Iar calculul a fost făcut pentru un trai decent, fără excese, dar nici la limită.

Astfel, datele culese de platforma Numbeo arată că, pentru o garsonieră sau un apartament cu un dormitor în afara centrului Capitalei, chiria medie ajunge la 1.914 lei lunar. În centrul orașului, aceeași locuință poate depăși chiar și 2.700 de lei.

Adunate, cheltuielile lunare se ridică la aproximativ 5.425 de lei, echivalentul a peste 1.090 de euro, la cursul actual.

Iată cum se împart banii:

  • Mâncarea acasă un litru de lapte costă, în medie, 7,6 lei, o pâine albă 6 lei, iar un kilogram de piept de pui aproximativ 32 de lei. Fructele și legumele au cunoscut și ele scumpiri – merele sunt în jur de 6 lei/kg, iar cartofii, 4,4 lei/kg;
  • Ieșiri în oraș o masă pentru o singură persoană la un restaurant obișnuit costă 60 de lei, iar o cină pentru două persoane, cu trei feluri de mâncare, ajunge la 300 de lei;
  • Transport un abonament lunar pentru mijloacele de transport în comun este 100 de lei, iar benzina se vinde cu aproximativ 7,3 lei litrul;
  • Facturi utilitățile pentru un apartament de 85 m² (curent, apă, gunoi, căldură) ajung la aproape 800 de lei pe lună. Internetul rămâne printre cele mai ieftine servicii, undeva la 50 de lei pentru o conexiune rapidă.

Cât este salariul mediu

În București, salariul mediu net în 2025 este de 5.955 lei.

Practic, un angajat care câștigă media pe economie și locuiește singur, plătind chirie, rămâne cu foarte puțini bani la final de lună.

În concluzie, un trai decent în București, pentru o persoană singură, costă în jur de 5.425 lei pe lună. Dacă alegi să stai cu chirie, aproape tot salariul mediu se duce pe cheltuieli curente – de la mâncare și utilități, până la transport și ieșiri moderate.

Dincolo de faptul că Bucureștiul oferă oportunități multiple, trebuie avut în vedere că vine și cu un cost al vieții comparabil cu alte mari orașe europene.

